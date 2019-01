Une panne informatique nationale a touché la BNP

La banque évoque un dysfonctionnement

Un incident est en cours sur notre site et application mobile. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, nos équipes mettent tout en oeuvre pour rétablir les connexions au plus vite ! pic.twitter.com/9sYUdQdbb6 — BNP Paribas (@mabanque_bnpp) 8 janvier 2019

Nous vous présentons toutes nos excuses pour l'incident informatique interne survenu hier sur l'accès à nos sites et applications mobiles et certaines opérations de paiement et de retrait par carte.

Le service complet a été rétabli hier dans la soirée. — BNP Paribas (@mabanque_bnpp) 9 janvier 2019

Portail internet, application mobile, site web destiné aux professionnels, l'ensemble des services dese sont vus hier dans l'impossibilité de répondre aux besoins de leurs clients. Inquiets de la situation, ces derniers sont nombreux à avoir sollicité la banque par le biais des réseaux sociaux afin d'en savoir plus.Les comptes en ligne via l'appli et le site ne semblent par ailleurs pas être les seuls à avoir été touchés puisque d'autres clients ont déclaré avoir rencontré des difficultés à payer par carte bancaire ou à simplement retirer des espèces depuis un distributeur automatique de billet. Les commerçants équipés de terminaux de paiements de la banque étaient également dans l'impossibilité d'encaisser les règlements en CB de leurs clients. En somme, une bien mauvaise publicité pour le groupe qui constitue à l'heure actuelle la plus grande banque française., filiale belge, ainsi que, banque en ligne appartenant au groupe BNP Paribas, ont elles aussi été confrontées aux mêmes problèmes.Contactée par nos confrères du journal Le Parisien , la banque a reconnu être en proie avec «». Les représentants de la banque ont par ailleurs tenu à rassurer leur clientèle en précisant qu'Aujourd'hui, tout semble être rentré dans l'ordre. Seulement ce n'est pas la première fois que la banque fait face à ce genre de dysfonctionnement. Selon Down Detector , cinq pannes conséquentes ont déjà été recensées en 2018 et plus du double pour 2017.