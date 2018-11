Bon plan : pour son anniversaire Orange Bank vous offre jusqu'à 160 euros

Orange Bank fête son anniversaire en grandes pompes !

Une banque en ligne, mais pourquoi faire ?

L'opérateur met les petits plats dans les grands avec cette offre d'anniversaire qui vous permet d'obtenir une réduction jusqu'à 160 euros si toutefois vous réunissez tous les critères d'éligibilité.Concrètement Orange Bank indique tout d'abord dans ses conditions générales de vente qu'une offre de bienvenue de 80 euros est proposée à partir de 3 paiements ou retraits réalisés avec une carte de type "Visa Orange Bank" et/ou avec le paiement mobile d'Orange Bank avant la fin du mois qui suit l'ouverture d'un 1er compte bancaire. Ensuite un avantage client réservé aux abonnés Orange ou Sosh leur permet d'obtenir 40 euros supplémentaires au lieu de 40 euros tout au long de cette promotion d'anniversaire, ce qui amène l'avantage à 80 euros si c'est votre cas.Au total c'est donc bien 160 euros que vous pourrez obtenir si toutefois vous réunissez toutes les conditions demandées par la banque en ligne et dans les délais impartis : du 02/11/2018 au 14/11/2018 inclus.Une banque en ligne commevous permet d'accéder à de nombreux services innovants par rapport aux banques traditionnelles. Ses principaux intérêts résident dans l'économie que vous pourrez réaliser sur certains frais bancaires et l'accès à la gestion de votre compte, en ligne, partout et tout le temps.Vous pourrez notamment accéder à votre solde actualisé pour suivre l'état de votre compte ou que vous soyez, ou encore envoyer des virements par SMS pour transférer de l'argent en cas de besoin. Orange Bank propose aussi le paiement 'sans contact" grâce à votre smartphone pour peu que le terminal de paiement soit adapté.