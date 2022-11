Outlook, Thunderbird : attention à ce nouveau virus qui veut voler vos compte mails

Ensuite, StrelaStealer peut sereinement opérer pour dénicher les identifiants et mots de passe. Pour Thunderbird, le virus fouille dans le dossier « %APPDATA%ThunderbirdProfiles » et les fichiers « logins.json » et « key4.db ». Il y déniche les données sur le compte et notamment le mot de passe de la victime et les envoie à l'attaquant par le biais d'un serveur C2.

Pour Outlook, StrelaStealer fouille dans le registre Windows et extrait les données « Utilisateur IMAP », « Serveur IMAP » et « Mot de passe IMAP ». Le mot de passe IMAP étant crypté, le virus utilise la commande Windows CryptUnprotectData pour le décrypter puis l'envoyer à l'attaquant, toujours à l'aide du serveur C2. Avant de cesser son activité, StrelaStealer attend la réponse du serveur C2 pour vérifier que les données des victimes ont bien été transmises, sinon il va rééditer l'opération de transfert tant qu'elle ne réussit pas.

Actuellement, StrelaStealer cible préférentiellement des utilisatrices et utilisateurs hispanophones. Mais en l'état, rien ne l'empêche de proliférer et cibler d'autres profils.