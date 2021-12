Un nouveau ransomware sème la pagaille au sein des organisations financières, gouvernementales et sanitaires

Si vous n'avez pas encore croisé la route du gang Pysa, un groupe de pirates du Web particulièrement amateur de rançongiciels, ce n'est pas plus mal pour vous. Ses cibles privilégiées sont généralement les organisations gouvernementales. Et pour cause, avec une hausse de 400 % des attaques par ransomware à leur encontre en novembre 2021, selon la compagnie de cybersécurité NCC Group, ces logiciels sont particulièrement prisés par ce groupe de hackeurs.

Ainsi, toujours au cours du mois de novembre dernier, les données de près cinquante organisations gouvernementales se sont avérées être compromises. Plus largement, les attaques par rançongiciel du gang Pysa ont augmenté de 50 % en novembre 2021, toutes cibles confondues. Ces chiffres conséquents lui ouvrent les portes du podium des rançongiciels les plus actifs depuis le mois d'août dernier, avec Conti et Lockbit, toujours selon NCC Group.