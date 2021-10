Un malware trouvé dans UA-Parser-JS, un package NPM très populaire

Les utilisateurs de MacOS sont épargnés mais ceux de Windows ont droit à une version plus virulente du malware . En plus du mineur de crypto-monnaies, le script installe aussi un fichier .dll, qui se trouve être un trojan désigné pour voler les identifiants et mots de passe de l’utilisateur de l’appareil. Il est soupçonné qu'il s'agit d'une version de DanaBot, un trojan bancaire dont les premières activités ont été repérées en Australie avant de s’étendre à l’Europe et l’Amérique du Nord.