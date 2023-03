Ransomware : comment les polices européennes coopèrent pour s'attaquer au terrible DoppelPaymer

Peu de ransomwares auront autant fait parler d'eux ces dernières années que DoppelPaymer, apparu en 2019. Distribué à travers les moyens habituels de la piraterie web, tels que les mails spams et de phishing, il a fait de nombreux dégâts. Aux États-Unis, il aurait ainsi été à l'origine du paiement d'au moins 40 millions d'euros de rançon entre mai 2019 et mars 2021. En Allemagne, 37 victimes ont été recensées, des cibles qui étaient toutes des entreprises.

Et c'est justement la police de ce pays qui a mené des opérations le 28 février dernier, en collaboration avec la police ukrainienne, mais aussi Europol, la police néerlandaise et le FBI. Un citoyen allemand, présumé membre important du groupe de pirates, a dans ce cadre été arrêté, alors qu'au même moment un Ukrainien était lui aussi mis en détention en Ukraine. Des perquisitions à Kiev et à Kharkov ont par ailleurs permis de saisir du matériel électronique.