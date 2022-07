Attention à ce nouveau malware qui s'attaque aux utilisateurs d'Android et iOS en France

Le secteur global des télécoms et d'Internet est le plus touché par Mantis, avec 36 % des attaques. Les médias, les éditeurs de jeux vidéo et la finance suivent. Quant aux cibles d'un point de vue géographique, 20 % des attaques DDoS concerneraient des entreprises basées aux États-Unis, 15 % en Russie, et moins de 5 % en Turquie, en Pologne, en Ukraine et en France. Taïwan, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Japon sont aussi touchés.