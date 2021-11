Crew Dragon amerrit, Thomas Pesquet est bien revenu sur Terre

Avant d'allumer ses moteurs pour freiner et quitter l'orbite, la capsule Crew Dragon « Endeavour » a réalisé un grand tour d'inspection autour de la Station. Un survol complet, avec un Thomas Pesquet rivé au hublot avant, le doigt vissé sur le déclencheur de son boîtier réflex : il a été assigné pour photographier l'ensemble de l'ISS en vue générale comme en détails. Car ces clichés ne sont pas utiles que pour illustrer nos articles à venir, ils servent également à identifier de potentiels problèmes non repérés par les capteurs de bord (panneau solaire abîmé, pièce libre ou partiellement détachée, fuite). Après environ 90 minutes de ce grand tour, Thomas a remis sa combinaison, et s'est rassis pour les manœuvres de freinage, puis la rentrée dans l'atmosphère.