Pour le Black Friday, Cybertek nous propose quatre PC gamer 100 % AMD qui font bien saliver. Entre la machine taillée pour le 1440p à un prix compétitif, la configuration musclée associant une AMD Radeon™ RX 9070 XT à un AMD Ryzen™ 7 9800X3D et le modèle qui en met plein les yeux avec son look blanc immaculé, il y a de quoi se faire plaisir !
Au moment de choisir son PC gamer, la première chose à faire est d’oublier ses affinités pour telle ou telle marque. Trois critères doivent primer : les performances, la cohérence de la configuration et le budget. Justement, sur ce terrain, AMD possède de sérieux arguments.
Entre ses processeurs AMD Ryzen™, dont certains bénéficient de la technologie 3D V-Cache, ses excellentes cartes graphiques AMD Radeon™ RX 9000 et sa plateforme AM5 conçue pour durer, le fabricant américain dispose de toutes les briques nécessaires à la conception d’un PC gamer équilibré.
AMD fournit les bons ingrédients, Cybertek trouve le bon équilibre
Tout l’enjeu consiste alors à sélectionner les composants les plus complémentaires, à répartir de manière intelligente le budget entre eux et à soigner leur intégration. C’est précisément là que l’expertise de Cybertek fait la différence.
L’intégrateur français sait quelles associations fonctionnent le mieux et où il est pertinent d’investir pour profiter des meilleures performances. Bref, les choix à réaliser pour obtenir un PC bien équilibré sans dépenser plus que nécessaire.
À l’occasion du Black Friday 2026, Cybertek nous donne une belle illustration de ce savoir-faire avec quatre configurations, chacune répondant à des besoins, des niveaux d’exigence et des budgets différents.
Black Friday : quatre PC gamer AMD en promo chez Cybertek
BlackCarbon : le choix de la raison pour le gaming en QHD
Pour le BlackCarbon, les équipes de Cybertek ont choisi d’associer un processeur AMD Ryzen™ 7 8700F avec une AMD Radeon™ RX 9060 XT (16 Go), ce qui en fait un choix convaincant pour profiter des jeux récents en Full HD ou en 1440p sans faire exploser son budget. Disposer d’une telle quantité de VRAM sur une configuration de cette gamme permet d’aborder plus sereinement les jeux gourmands en textures, notamment lorsqu’on pousse la résolution.
Le processeur fait quant à lui l’impasse sur le 3D V-Cache, mais reste suffisamment musclé pour accompagner cette carte graphique sans déséquilibrer la configuration. L’ensemble est complété par 16 Go de DDR5 et un SSD NVMe de 1 To. Et avec le socket AM5, rien ne vous empêche de passer plus tard à un processeur X3D compatible si le besoin s’en fait sentir. Pendant le Black Friday, Cybertek applique une remise de 100 € sur le BlackCarbon, dont le prix passe de 1 549,99 € à 1 449,99 €.
Pour qui ? Les joueurs qui souhaitent profiter des dernières productions AAA sans consacrer deux mois de salaire à leur PC gamer.
BlackGold : la priorité aux performances
Avec le BlackGold, Cybertek associe deux valeurs sûres du gaming : le AMD Ryzen™ 7 7800X3D et la AMD Radeon™ RX 9070 XT (16 Go). L’intérêt d’un tel duo ? Pouvoir enchaîner les parties en poussant les réglages graphiques sans craindre une perte brutale de FPS.
Si vous vous demandez pourquoi Cybertek n’a pas opté pour un AMD Ryzen™ de dernière génération ? Eh bien, parce que le AMD Ryzen™ 7800X3D reste une référence pour le gaming et qu’il n’est pas toujours pertinent de payer davantage pour les derniers pourcents de performances.
De son côté, la AMD Radeon™ est capable de faire tourner des jeux récents en QHD avec une très bonne fluidité, et même de s’attaquer à la 4K. Qui plus est, Cybertek n’a pas négligé le reste de la configuration : 32 Go de DDR5, un système watercooling de 360 mm pour maintenir le processeur au frais et l’alimentation de 850 W, certifiée 80 Plus Gold. Black Friday oblige, le BlackGold est proposé à 2 199,99 € au lieu de 2 399,99 €, soit 200 € de moins que son prix habituel.
Pour qui ? Les joueurs équipés d’un moniteur QHD, les amateurs de FPS et ceux qui souhaitent goûter au gaming en 4K.
BlackPalladium : les performances, mais avec un style unique
Inutile de chercher un gain spectaculaire de FPS par rapport au BlackGold. Le PC gamer BlackPalladium reprend le même duo AMD Ryzen™ 7 7800X3D et AMD Radeon™ RX 9070 XT (16 Go), un choix assumé !
L’intérêt de cette configuration se situe plutôt au niveau de son style : un superbe boîtier panoramique blanc qui laisse admirer des composants assortis. Si vous avez passé du temps à vous concocter un setup blanc et que vous recherchez un PC aussi performant qu’élégant pour le compléter, vous savez quoi faire.
À noter que cette machine se démarque quand même par la présence d’une carte mère MSI B850 Gaming Plus qui apporte quelques améliorations : le Wi-Fi 7, un port Ethernet 5 Gb/s et la possibilité d’installer un SSD PCIe 5.0.
Pour accueillir le BlackPalladium sur votre bureau, comptez 2 399,99 € au lieu de 2 599,99 €, soit 200 € d'économie.
BlackPlatinium : pour les joueurs qui en veulent toujours plus
Avec le BlackPlatinium, on tombe presque dans l’indécence.
Cybertek conserve la AMD Radeon™ RX 9070 XT de 16 Go, mais troque le AMD Ryzen™ 7800X3D contre un AMD Ryzen™ 7 9800X3D. Un modèle qui bénéficie de la deuxième génération de la technologie 3D V-Cache.
Cybertek double également la capacité de stockage avec un SSD de 2 To, une décision bienvenue alors que certains titres dépassent les 100 Go. Le tout est accompagné de 32 Go de DDR5.
Comme le BlackCarbon, le BlackPlatinium profite d'une remise de 100 € pour le Black Friday et s'affiche ainsi à 2 599,99 € au lieu de 2 699,99 €.
Cybertek : 30 ans d’expertise, jusque dans les moindres détails
Quand on choisit un PC, on a tendance à regarder en priorité le processeur et la carte graphique. Il ne faut toutefois pas négliger le reste.
Une alimentation de qualité, une bonne circulation de l’air et un assemblage soigné font aussi toute la différence. C’est justement sur ces détails que Cybertek se démarque des ordinateurs standardisés que l’on retrouve dans le commerce.
Si vous hésitez entre deux configurations ? Les conseillers de l’enseigne sont disponibles par téléphone ou messagerie pour vous aider à faire le bon choix. Et en cas de pépin, le service après-vente prend le relais.
Petit plus si vous aimez les configurations qui sortent du lot : Cybertek propose même de personnaliser les vitres et boîtiers compatibles par gravure laser, directement lors de la commande, de quoi faire une surprise supplémentaire à l’approche des fêtes.
Et avec plus de 15 000 références, 17 magasins en France et la livraison en Belgique, l’enseigne est aussi une bonne option pour faire évoluer votre PC ou renouveler des périphériques, alors n’hésitez pas à fureter sur le site.
*Offres valables jusqu’au 29/11/2026 inclus, dans la limite des stocks disponibles.