Si vous vous demandez pourquoi Cybertek n’a pas opté pour un AMD Ryzen™ de dernière génération ? Eh bien, parce que le AMD Ryzen™ 7800X3D reste une référence pour le gaming et qu’il n’est pas toujours pertinent de payer davantage pour les derniers pourcents de performances.

De son côté, la AMD Radeon™ est capable de faire tourner des jeux récents en QHD avec une très bonne fluidité, et même de s’attaquer à la 4K. Qui plus est, Cybertek n’a pas négligé le reste de la configuration : 32 Go de DDR5, un système watercooling de 360 mm pour maintenir le processeur au frais et l’alimentation de 850 W, certifiée 80 Plus Gold. Black Friday oblige, le BlackGold est proposé à 2 199,99 € au lieu de 2 399,99 €, soit 200 € de moins que son prix habituel.

Pour qui ? Les joueurs équipés d’un moniteur QHD, les amateurs de FPS et ceux qui souhaitent goûter au gaming en 4K.