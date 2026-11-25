Vous envisagez de donner un coup de fouet à votre PC gaming ou de renouveler une configuration un peu vieillissante ? Chez Grosbill, durant le Black Friday, plusieurs processeurs AMD Ryzen™ profitent de remises allant jusqu’à 35 %. De quoi accéder à de belles performances, sans forcément faire un trou dans votre budget de Noël.
Changer de processeur reste l’une des pistes les plus intéressantes pour qui souhaite faire évoluer son ordinateur. Mais avec l’offre disponible, encore faut-il choisir une puce adaptée à ses usages et, surtout, au reste de sa configuration.
Que l’on vise le gaming, le streaming, le montage vidéo ou la création 3D, AMD dispose aujourd’hui d’une gamme AMD Ryzen™ particulièrement complète, capable de répondre à des besoins très variés. Et avec les offres Black Friday proposées par Grosbill, plusieurs références méritent que l’on s’y attarde.
AMD Ryzen™ 9000X3D : AMD met le paquet sur les performances gaming
Commençons par les modèles qui attirent particulièrement l’attention des joueurs : les AMD Ryzen™ X3D. Avec cette gamme, AMD mise sur une technologie qui a largement fait ses preuves, le 3D V-Cache. Sa deuxième génération permet d’empiler de la mémoire cache supplémentaire directement au sein du processeur, afin de réduire les temps d’accès aux données et la latence.
Un avantage qui se révèle particulièrement intéressant dans les jeux vidéo, où le processeur doit traiter une multitude d’informations en permanence.
L’AMD Ryzen™ 7 9800X3D illustre parfaitement cette approche. Basé sur l’architecture Zen 5, il embarque 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence pouvant atteindre 5,2 GHz (mode Turbo) et 96 Mo de cache L3.
Une autre évolution intéressante de cette génération concerne l’organisation du 3D V-Cache, avec une mémoire positionnée sous les cœurs du processeur. Une conception qui favorise leur refroidissement et laisse davantage de marge pour exploiter les fréquences élevées. L’AMD Ryzen™ 7 9800X3D est par ailleurs débloqué pour l’overclocking et compatible avec Precision Boost Overdrive et AMD Ryzen Master, afin d’ajuster ses paramètres selon ses préférences.
La mémoire n’est pas oubliée, avec la prise en charge d’AMD EXPO, qui facilite l’activation de profils optimisés pour la DDR5. Enfin, le socket AM5 et la compatibilité PCIe 5.0 assurent une connectivité moderne, avec de belles possibilités d’évolution pour les configurations compatibles.
Des AMD Ryzen™ 5 aux AMD Ryzen™ 9 : des promotions pour tous les profils
L’autre bonne nouvelle, c’est que les réductions Grosbill ne se limitent absolument pas aux références les plus musclées. L’AMD Ryzen™ 7 9800X3D Tray figure parmi les meilleures ventes de l’enseigne, en voyant son tarif passer de 484,99 € à 399,99 €, soit 85 € d’économie.
Mais les joueurs disposant d’un budget plus serré peuvent également regarder du côté de l’AMD Ryzen™ 7 7800X3D Tray, affiché à 304,99 € au lieu de 469,99 €. Malgré son architecture de génération précédente, il conserve de très sérieux arguments pour jouer dans de bonnes conditions.
D’autres références méritent également un coup d’œil. L’AMD Ryzen™ 5 9600X WOF passe ainsi de 274,99 € à 184,99 €, tandis que l’AMD Ryzen™ 7 9700X WOF descend à 289,99 € au lieu de 379,99 €. Deux modèles Zen 5 polyvalents, adaptés aussi bien au jeu qu’aux usages quotidiens plus exigeants.
Pour les configurations qui réclament davantage de ressources, Grosbill propose aussi des réductions sur les AMD Ryzen™ 9. L’AMD Ryzen™ 9 9900X WOF passe à 344,99 € (au lieu de 469,99 €) et l’AMD Ryzen™ 9 9950X3D WOF à 634,99 € (au lieu de 794,99 €).
Que vous souhaitiez simplement moderniser votre machine ou bâtir une configuration haut de gamme, plusieurs niveaux de performances sont représentés. L’ensemble des références concernées est à retrouver dans la sélection des processeurs AMD en promotion chez Grosbill.
Grosbill et AMD : la performance, sans oublier le prix
Derrière ces promotions, il y a aussi deux acteurs qui se connaissent très bien. Grosbill et AMD collaborent depuis plusieurs années autour des processeurs AMD Ryzen™ et des cartes graphiques Radeon. Les composants sont évidemment proposés à l’unité, mais ils sont également intégrés dans des machines assemblées, avec une ambition commune : « 100 % performance, 100 % prix malin ».
Acteur historique de l’informatique en France, né en octobre 1998, Grosbill s’est notamment construit autour d’un large choix de composants et de tarifs compétitifs. L’enseigne dispose également de magasins de proximité (à Paris, Lyon, Lille, Rouen…), où il est possible de bénéficier de conseils personnalisés et de retirer les produits disponibles en stock. Le SAV est quant à lui accessible en ligne comme en boutique.
Et pour ceux qui préfèrent éviter les joies du montage, Grosbill propose aussi l’assemblage de PC sur mesure. Gaming, bureautique, usage professionnel… Chacun est libre de construire une machine adaptée à ses besoins (et à son budget).
Vous préférez un PC Full AMD déjà assemblé ? C’est possible !
Si vous souhaitez repartir sur une configuration complète plutôt que de changer uniquement votre processeur, Grosbill propose également plusieurs PC fixes associant processeur AMD Ryzen™ et carte graphique Radeon.
Parmi les modèles disponibles, le BLACKEXPERT, équipé d’un AMD Ryzen™ 7 7800X3D et d’une Radeon RX 9070 XT avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To, passe de 2 399,99 € à 2 299,99 €.
Le BLACKMASTER, avec son AMD Ryzen™ 7 9800X3D, sa Radeon RX 9070 XT, ses 32 Go de mémoire et son SSD de 2 To, bénéficie lui aussi de 100 euros de remise, pour un tarif de 2 599,99 euros.
Deux configurations gaming ambitieuses, pensées pour profiter pleinement de l’écosystème AMD sans avoir à sélectionner et assembler chaque composant soi-même. Des offres à retrouver dans la sélection des PC fixes « Full AMD » chez Grosbill.
Avec des AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7 et AMD Ryzen™ 9 proposés à prix réduit, il serait forcément dommage de ne pas jeter un œil aux offres Grosbill avant de finaliser votre prochain PC.