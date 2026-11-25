Changer de processeur reste l’une des pistes les plus intéressantes pour qui souhaite faire évoluer son ordinateur. Mais avec l’offre disponible, encore faut-il choisir une puce adaptée à ses usages et, surtout, au reste de sa configuration.

Que l’on vise le gaming, le streaming, le montage vidéo ou la création 3D, AMD dispose aujourd’hui d’une gamme AMD Ryzen™ particulièrement complète, capable de répondre à des besoins très variés. Et avec les offres Black Friday proposées par Grosbill, plusieurs références méritent que l’on s’y attarde.