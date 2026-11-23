Les achats utiles concernent aussi votre Mac en ce Black Friday 2026. Votre première année d'abonnement à la solution de nettoyage CleanMyMac est disponible avec - 30 % de réduction.
CleanMyMac fait partie des logiciels plébiscités pour nettoyer et optimiser votre ordinateur sous macOS. Grâce à la campagne promotionnelle en cours, vous pouvez vous offrir un assistant efficace pour réaliser ces tâches à votre place.
Particuliers comme professionnels peuvent ainsi conserver un Mac bien rangé et performant tout au long de l'année tout en bénéficiant d'un prix réduit. Trois offres, à partir de 2,33 € par mois, sont disponibles pour le Black Friday 2026
Optez pour la référence du marché dans son domaine
La force de CleanMyMac est double. La première est de vous proposer des fonctionnalités complètes et permettant d'optimiser avec efficacité vorte Mac. La seconde est une prise en main facilitée.
Avec son outil d'Entretien intelligent, CleanMyMac recherche pour vous tous les fichiers inutiles enregistrés sur votre Mac. La dimension intuitive est incarnée par le simple clic permettant de déclencher cette action.
La répartition est assez simple. Les éléments détectés et recommandés pour la suppression sont rassemblés dans la catégorie Nettoyage. Les doublons sont compilés dans un espace dédié.
CleanMyMac identifie également les mises à jour logicielles disponibles et les rassemblent dans un onglet spécifique.
Pratique, un assistant vous aide également à rassembler et mieux gérer les paramètres de votre Mac. Vous accédez ainsi à la gestion de la batterie, de la mémoire vive, du processeurs, des périphériques connectés, la protection contre les menaces en ligne et le réseau.
Tout vous est présenté sous forme de pourcentages mais aussi de graphiques simplifiés. Vous pouvez vous faire une idée claire de la situation, analyser par exemple les applications les plus gourmandes en ressource, et prendre vos décisions.
La refonte de l'interface de CleanMyMac renforce un peu plus encore sa dimension intuitive. Que vous soyez un utilisateur régulier de macOS ou un nouveau venu dans cet environnement, vous remarquez que votre application s'y fond complètement.
Vous travaillez avec Google ? Ces nouvelles fonctionnalités sont pour vous !
MacPaw continue d'innover pour renforcer les fonctionnalités dédiées au nettoyage de votre Mac, et bien plus encore. Preuve en est avec ces fonctionnalités dédiées à Gmail et à Google Chrome.
La première est Browser Care. Comme son nom, il vous aide à optimiser le bon fonctionnement de votre Mac à partir de votre navigateur Web. Browser Care est une extension à ajouter sur Google Chrome.
Optimiser les performances de votre Mac est d'autant plus important si vous utilisez ce navigateur Web plutôt gourmand en ressources.
En quelques mots, Browser Care analyse la demande en mémoire vive des onglets ouverts dans Google Chrome. Vous êtes alertés de manière à fluidifier votre navigation. Un tableau synthétise les ressources utilisées.
Cette fonctionnalité vous invite à mettre en pause ou à fermer les onglets qui sont inutilisés et ceux qui demandent le plus d'activité à votre CPU et votre mémoire vive.
Cela peut paraître banal, mais CleanMyMac ressemble de nombreux petits gestes qui, cumulés, allègent votre Mac et contribuent à une expérience d'utilisation agréable.
La seconde fonctionnalité dernièrement développée par MacPaw et intégrée dans votre solution CleanMyMac est Email Cleanup. L'objectif est de vous aider à faire le ménage dans votre boite Gmail.
Pour cela, Email Cleanup cumule plusieurs outils de classification. Vous disposez d'une vision d'ensemble avec un regroupement des mails par émetteur, par type de communication, ou encore par année de réception.
Ainsi, CleanMyMac est particulièrement pratique pour opérer un nettoyage de masse. Vous pouvez aussi bien économiser des ressources que gagner de l'espace dans le stockage limité de votre boite Gmail. Vous pouvez même nettoyer plusieurs comptes à la fois.
Soyez rassurés, CleanMyMac ne supprime pas définitivement les emails triés. Vous pouvez définir le champ d'action de votre fonctionnalité Email Cleanup. Un outil de prévisualisation des emails confère un gain de temps appréciable.
Une fois que vous avez pris votre décision, les mails supprimés sont conservés 30 jours dans la corbeille de Gmail. Votre choix est donc pleinement réversible. Un avis indépendant sur CleanMyMac est dès à présent disponible.
Trois abonnements sont en réduction pour Black Friday
Vous pouvez dès à présent optimiser le fonctionnement et le rangement de votre Mac avec CleanMyMac à prix préférentiel. Pour le Black Friday 2026, MacPaw vous offre plusieurs possibilités, à partir de - 30 % de réduction pour votre première année d'abonnement.
CleanMyMac pour un appareil durant un an est disponible dès 2,33 € par mois au lieu de 3,33 € mensuels. Vous économisez 11,99 € sur la période.
Pour équiper un duo de Mac, vous obtenez un prix de 3,73 € au lieu de 6,66 €. L'économie pour 12 mois est de 35,14 €.
Enfin, équipez 5 Mac simultanément avec CleanMyMac contre 7,46 € par mois plutôt que 16,65 € mensuels. Vous économisez 110,19 € sur l'année.
Le renouvellement est disponible au tarif annuel en vigueur. La TVA est applicable à votre achat en France métropolitaine.
Une fois votre achat effectué, installez CleanMyMac sur votre Mac et commencez à utiliser votre logiciel de nettoyage.