La force de CleanMyMac est double. La première est de vous proposer des fonctionnalités complètes et permettant d'optimiser avec efficacité vorte Mac. La seconde est une prise en main facilitée.

Avec son outil d'Entretien intelligent, CleanMyMac recherche pour vous tous les fichiers inutiles enregistrés sur votre Mac. La dimension intuitive est incarnée par le simple clic permettant de déclencher cette action.

La répartition est assez simple. Les éléments détectés et recommandés pour la suppression sont rassemblés dans la catégorie Nettoyage. Les doublons sont compilés dans un espace dédié.

CleanMyMac identifie également les mises à jour logicielles disponibles et les rassemblent dans un onglet spécifique.