UGREEN mise ici sur la simplicité, avec une installation et une configuration accessibles, sans oublier une application permettant de retrouver ses fichiers depuis un ordinateur ou un smartphone. Le DH2300 intègre également des fonctions de classement intelligent des photos, notamment par reconnaissance des visages et des scènes.

Côté configuration, le DH2300 s’appuie sur un processeur ARM à huit cœurs, épaulé par 4 Go de mémoire vive (non extensible), et dispose d’un port réseau Ethernet 1 GbE. Une configuration pensée avant tout pour les usages domestiques et la centralisation des fichiers.

Il peut ainsi constituer une excellente première approche du stockage personnel, pour éviter de disperser ses fichiers entre plusieurs disques externes et services en ligne. Précision importante : les disques durs sont à acheter séparément, et ce modèle d’entrée de gamme ne prend pas en charge Docker ni les machines virtuelles.