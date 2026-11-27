Pour le Black Friday, la marque UGREEN multiplie elle aussi les promotions sur ses accessoires du quotidien et ses solutions de stockage. Chargeurs rapides, batterie externe, NAS, traceurs connectés… Voici une sélection d’équipements à retrouver à prix réduit sur Amazon.
Dans un quotidien toujours plus connecté, certains accessoires se révèlent particulièrement utiles pour nous simplifier la vie. C’est notamment le cas des chargeurs multiports, des batteries externes capables d’alimenter un ordinateur portable ou encore des solutions NAS, qui permettent de conserver ses fichiers à domicile plutôt que de dépendre uniquement d’un cloud.
À l'occasion du Black Friday, UGREEN propose justement plusieurs réductions intéressantes sur Amazon. Nous avons retenu quatre références principales, auxquelles s’ajoutent quelques accessoires qui méritent également un coup d’œil.
UGREEN Nexode 65W : un chargeur compact pour alimenter plusieurs appareils
19,79 € au lieu de 30,99 € (-36 %)
Pourquoi multiplier les chargeurs lorsque l’on peut regrouper plusieurs appareils sur un seul et même adaptateur ? Le Nexode 65W de UGREEN mise justement sur cette polyvalence. Grâce à sa technologie GaN, il propose une puissance maximale de 65 W dans un format relativement compact, tout en intégrant trois sorties : deux ports USB-C et un port USB-A.
De quoi recharger simultanément un smartphone, une tablette et même un ordinateur portable compatible, sans pour cela monopoliser plusieurs prises. De plus, la puissance est répartie intelligemment selon les appareils connectés et les ports utilisés.
Compatible avec les principaux standards de charge rapide, le Nexode 65W peut notamment accompagner un MacBook, un iPhone et/ou un smartphone Android. Une solution très pratique pour alléger son sac de déplacement comme son bureau.
UGREEN Nexode 145W : une batterie externe capable de recharger un PC portable
49,99 € au lieu de 82,17 € (-39 %)
Une batterie externe ne sert plus uniquement à prolonger de quelques précieuses heures l’autonomie de son smartphone. Avec sa Nexode de 25 000 mAh, UGREEN s’adresse aussi aux utilisateurs qui souhaitent pouvoir travailler tout en se tenant à distance d’une prise électrique.
Comme son nom le laisse deviner, cette batterie embarque une puissance totale de 145 W et trois ports de recharge, dont deux USB-C et un USB-A. Son port USB-C principal peut délivrer jusqu’à 140 W, de quoi alimenter des ordinateurs portables compatibles, en plus bien sûr des smartphones, tablettes… Petit plus très pratique, un écran LED permet également de consulter les informations de charge.
Avec ses 90 Wh de capacité, elle reste par ailleurs sous la limite de 100 Wh généralement applicable aux batteries externes transportées en cabine lors des voyages en avion. Un équipement intéressant (et utile) pour les déplacements professionnels donc, mais aussi pour les voyages ou simplement les journées de travail prolongées.
UGREEN NASync DH2300 : un NAS accessible pour centraliser ses fichiers personnels
179,99 € au lieu de 246,99 € (-27 %)
On change de catégorie avec le NASync DH2300. Il s’agit ici d’une solution de stockage réseau qui s’adresse notamment à ceux qui souhaitent commencer à centraliser leurs données à domicile. Pour cela, le NAS dispose de deux baies (avec une capacité de stockage jusqu’à 64 To) permettant de regrouper photos, vidéos, documents et sauvegardes dans un espace accessible depuis différents appareils.
UGREEN mise ici sur la simplicité, avec une installation et une configuration accessibles, sans oublier une application permettant de retrouver ses fichiers depuis un ordinateur ou un smartphone. Le DH2300 intègre également des fonctions de classement intelligent des photos, notamment par reconnaissance des visages et des scènes.
Côté configuration, le DH2300 s’appuie sur un processeur ARM à huit cœurs, épaulé par 4 Go de mémoire vive (non extensible), et dispose d’un port réseau Ethernet 1 GbE. Une configuration pensée avant tout pour les usages domestiques et la centralisation des fichiers.
Il peut ainsi constituer une excellente première approche du stockage personnel, pour éviter de disperser ses fichiers entre plusieurs disques externes et services en ligne. Précision importante : les disques durs sont à acheter séparément, et ce modèle d’entrée de gamme ne prend pas en charge Docker ni les machines virtuelles.
UGREEN NASync DXP4800 Pro : un Core i3 et le 10 GbE pour passer à la vitesse supérieure
599,99 € au lieu de 799,99 € (-25 %)
Pour ceux qui ont des besoins de stockage plus importants ou qui veulent aller au-delà d'une simple centralisation de fichiers, le NASync DXP4800 Pro joue dans une autre catégorie. Ce modèle dispose de quatre baies pour disques SATA (3,5 ou 2,5 pouces) et de deux emplacements SSD M.2 NVMe. Selon la configuration retenue, la capacité maximale annoncée atteint 144 To. Les deux SSD peuvent aussi servir de cache pour accélérer les tâches du quotidien, comme l'affichage des aperçus photo ou le lancement des applications.
Il s'appuie sur un processeur Intel Core i3-1315U de 13e génération, doté de six cœurs et huit threads et capable de monter jusqu'à 4,5 GHz. Il est épaulé par 8 Go de mémoire vive DDR5, extensible jusqu'à 96 Go si les besoins augmentent. De quoi mener en parallèle conteneurs Docker, machines virtuelles, synchronisation de fichiers et transcodage vidéo sans que le NAS ne s'essouffle.
Côté réseau, le DXP4800 Pro associe un port 10 GbE, qui peut atteindre 1 250 Mo/s avec une infrastructure compatible, à un second port 2,5 GbE. Un vrai confort pour manipuler des vidéos 4K ou des fichiers volumineux.
Sauvegarde de gros fichiers, bibliothèque multimédia, gestion de plusieurs utilisateurs, services auto-hébergés… Ce NAS signé UGREEN vise les particuliers exigeants, mais aussi les petites structures à la recherche d'une solution de stockage évolutive. Son application est disponible sur Android, iOS, Windows, Mac, navigateur web et même Smart TV, ce qui permet d'accéder à ses fichiers depuis n'importe quel appareil sans passer par un logiciel tiers. Comme pour les autres modèles, les disques restent à acheter séparément.
Trois autres accessoires UGREEN également en promotion
En complément de ces quatre références, UGREEN propose aussi d’autres accessoires plus abordables. Le FineTrack Duo, vendu par lot de quatre, passe ainsi de 45,99 € à 28,49 € (-38 %). Ces petits traceurs compatibles avec Apple Localiser et Google Find Hub permettent de retrouver facilement des clés, des bagages ou un portefeuille. Rechargeables en USB-C, ils peuvent fonctionner jusqu’à 12 mois selon le fabricant.
Pour le bureau, la FineCam Lite, une webcam Full HD 1080p à 30 images par seconde, tombe quant à elle à 17,99 € au lieu de 29,99 € (-40 %).
Enfin, ceux qui recherchent un NAS quatre baies un peu plus abordable peuvent également regarder du côté du NASync DXP4800 GT, proposé à 499,99 € au lieu de 659,99 € (-24 %). Il embarque notamment un processeur AMD Ryzen Embedded R2514 (quatre cœurs, huit threads), 8 Go de RAM DDR4 extensibles jusqu'à 64 Go, quatre baies de stockage (pour un total de 144 To) et deux ports réseau 10 GbE.