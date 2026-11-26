Vous ressentez comme une envie de donner une nouvelle dimension au son de votre téléviseur, sans transformer votre salon en installation home cinéma ? Bonne nouvelle, Samsung profite du Black Friday pour proposer sa nouvelle barre de son QS90H à 599 € seulement au lieu de 849 €.
Afin de pallier la relative faiblesse audio de nos Smart TV modernes, une barre de son permet de retrouver davantage d’ampleur dans les films, les séries ou les jeux vidéo, sans avoir pour cela à multiplier les enceintes dans la pièce et dénaturer le salon.
Avec sa QS90H, Samsung entend pousser le concept un peu plus loin. Cette barre de son tout-en-un rassemble pas moins de 13 haut-parleurs dans un seul et même boîtier, et promet une expérience sonore immersive en 7.1.2. Et à l’occasion du Black Friday, elle profite d’une remise de 250 €, faisant dégringoler son prix de 849 à 599 €. L’offre est annoncée du 26 novembre 2026 au 5 janvier 2027.
Samsung QS90H : 13 haut-parleurs pour retrouver une véritable immersion sonore
La QS90H adopte une configuration de type 7.1.2, avec des haut-parleurs orientés vers l’avant, les côtés, mais aussi les coins et le plafond. Cette disposition permet de diffuser le son dans plusieurs directions, afin de mieux envelopper les spectateurs. Au total, Samsung intègre 13 haut-parleurs donc, dont quatre woofers chargés de restituer les basses.
L’intérêt de cette conception tout-en-un ? Inutile d’installer un quelconque caisson de basses séparé pour profiter d’un rendu plus ample, puisque malgré son absence, la QS90H parvient à descendre jusqu’à 35 Hz dans les basses fréquences. La barre concentre l’ensemble des composants dans un seul appareil, ce qui permet de conserver une installation très sobre, très discrète, directement sous le téléviseur.
La compatibilité Dolby Atmos vient compléter cette configuration, et les bandes-son compatibles peuvent ainsi profiter d’une spatialisation en trois dimensions, avec des effets qui semblent provenir de différentes directions, y compris du dessus.
Avec les téléviseurs Samsung compatibles uniquement, la barre prend même en charge le Dolby Atmos sans fil via Wi-Fi, pour profiter des contenus compatibles sans avoir à la relier au téléviseur avec un câble HDMI.
Une barre de son qui adapte automatiquement son installation
C’est l’une des particularités les plus intéressantes de cette nouvelle QS90H : son étonnant design convertible. Grâce à un capteur gyroscopique intégré, la barre détecte automatiquement sa position et adapte le fonctionnement de ses haut-parleurs.
En d’autres termes, que vous choisissiez de la poser sur un meuble TV ou de la fixer au mur, elle reconnaît son agencement et se charge alors d’ajuster automatiquement la diffusion sonore. Une fonctionnalité particulièrement bienvenue, l’emplacement d’une barre de son ayant une influence directe sur le rendu audio ressenti.
Samsung ajoute également plusieurs technologies destinées à améliorer l’écoute au quotidien. SpaceFit Sound Pro ajuste notamment le son en fonction de la pièce, tandis que l’amplificateur vocal AVA Pro aide à conserver des dialogues audibles, même lorsque l’environnement est bruyant.
De quoi profiter plus confortablement d’un film ou d’une série, sans avoir à jongler constamment avec le volume.
Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Chromecast… Une barre de son bien connectée
La Samsung QS90H ne se limite pas à la seule restitution sonore du téléviseur. Elle peut également servir à diffuser de la musique directement depuis un smartphone ou une tablette, pour animer une soirée par exemple. Pour cela, Samsung prévoit une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que la prise en charge de Chromecast, Apple AirPlay et Spotify Connect.
Côté branchements, la barre dispose d’une entrée HDMI 2.1 et d’une sortie HDMI eARC (4K 60 Hz), pour récupérer le son du téléviseur et profiter des formats audio compatibles. Si besoin, le kit d’enceintes arrière sans fil SWA-9500S permet de créer facilement un authentique son surround à la maison, et il est également possible d’associer à la QS90H des enceintes Music Studio 5 ou Music Studio 7.
Enfin, les possesseurs d’un téléviseur Samsung compatible pourront profiter de Q-Symphony, une technologie qui permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs du téléviseur et ceux de la barre de son, avec pour objectif d’enrichir encore un peu plus la scène sonore.
8/10 dans le test de Clubic : une barre de son qui n'a pas besoin de caisson
Clubic a eu l'occasion de passer la QS90H sur le banc d'essai, et elle en ressort avec la note de 8/10. Dans son test, Guillaume Fourcadier décrit « une barre de son immersive, qui n'a pas besoin de caisson », dotée d'« une extension vraiment impressionnante dans les graves » et d'un rendu « percutant mais pas fatigant », qui « fait mouche sur les films spectaculaires ».
Black Friday : la Samsung QS90H passe à 599 € au lieu de 849 €
Avec sa configuration 7.1.2, ses 13 haut-parleurs intégrés et son installation convertible, la Samsung QS90H (et ses 6,7 kg sur la balance) s’adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer le rendu audio de leur téléviseur, de manière très simple et sans multiplier les équipements dans le salon.
A l’occasion du Black Friday 2026, Samsung fait passer son prix de 849 à 599 €, soit 250 € de remise.
L’occasion de s’équiper enfin de cette barre de son premium qui nous tente depuis si longtemps, une barre de son compatible Dolby Atmos et suffisamment polyvalente pour accompagner aussi bien les soirées cinéma que les sessions de jeu ou l’écoute musicale.