La compatibilité Dolby Atmos vient compléter cette configuration, et les bandes-son compatibles peuvent ainsi profiter d’une spatialisation en trois dimensions, avec des effets qui semblent provenir de différentes directions, y compris du dessus.

Avec les téléviseurs Samsung compatibles uniquement, la barre prend même en charge le Dolby Atmos sans fil via Wi-Fi, pour profiter des contenus compatibles sans avoir à la relier au téléviseur avec un câble HDMI.