Du 23 au 30 novembre 2026 inclus, Synology baisse le prix de son NAS simplifié BeeStation Plus 8 To de 150 €. Cela permet d’obtenir cette solution prête à l’emploi pour 679,99 € au lieu de 829,99 €. C’est peut-être l’occasion que vous attendiez pour vous doter d’un cloud personnel.
On peut être technophile sans pour autant se sentir à l’aise avec la perspective d’installer et de configurer un NAS chez soi. Synology le sait : c’est pourquoi cette marque, très connue dans le domaine des solutions de stockage en réseau, propose des solutions clés en main avec sa gamme BeeStation. Et pendant le Black Friday, la Synology BeeStation Plus 8 To passe de 829,99 € à 679,99 €, soit 150 € de remise au total.
Un NAS simplifié à installer chez soi
Le premier point qui diffère entre un NAS classique et la BeeStation Plus, c’est que cette dernière intègre déjà son disque dur et son système. Il suffit donc de la brancher au secteur, de la relier au routeur de votre logement avec un câble Ethernet, puis de scanner le code QR du guide de démarrage avec votre smartphone.
Une fois installée, la BeeStation Plus devient un cloud personnel auquel vous pouvez accéder depuis n’importe quel ordinateur via un navigateur, ainsi que par l’intermédiaire des applications dédiées. La différence avec un cloud fourni par une entreprise tierce, c’est qu’ici, le stockage reste physiquement à votre domicile. Aucun abonnement n’est nécessaire pour exploiter les 8 To d’espace de stockage intégrés, dont environ 6,98 To sont utilisables selon Synology.
De plus, la BeeStation Plus peut accueillir jusqu’à huit utilisateurs, à qui il est possible de dédier un espace personnel. De quoi faire de ce NAS simplifié le centre névralgique de vos usages multimédias.
Une IA locale au service de vos photos
En remplacement ou en complément d’une solution de stockage de photos en ligne, vous pouvez utiliser BeePhotos. Ce service centralise les photos et vidéos provenant des appareils mobiles des utilisateurs. La BeeStation Plus analyse ensuite les contenus grâce à une IA embarquée afin d’identifier les visages et les objets. Toute l’analyse est faite localement.
Pour les sauvegardes de PC, Synology fournit une licence de trois ans d’Acronis True Image Essentials pour un ordinateur. Et si vous utilisez des machines Apple, la BeeStation Plus peut également effectuer les sauvegardes Mac avec Time Machine. Un essai de trois mois de BeeProtect est aussi inclus pour les nouveaux utilisateurs, afin de créer une sauvegarde chiffrée supplémentaire dans le cloud. Vous n’êtes pas obligé d’y souscrire à la fin de l’essai.
Plex transforme la BeeStation Plus en médiathèque
Pour ce qui est du stockage local de vos vidéos et morceaux de musique, vous pouvez compter sur Plex Media Server. Cette solution peut être installée directement depuis les paramètres de la BeeStation Plus, afin d’y organiser votre médiathèque privée.
Son contenu peut être diffusé sur un téléviseur, un smartphone ou une tablette. Un disque USB externe peut également être relié à la BeeStation Plus afin d’étendre l’espace disponible et d’intégrer son contenu à Plex. Il faut néanmoins souligner que la lecture vidéo à distance nécessite un abonnement Plex Pass ou Remote Watch Pass.
Un vrai centre de surveillance pour votre domicile
Enfin, parmi les autres usages utiles de la BeeStation Plus, on trouve celui qui permet de surveiller votre domicile. Pour cela, il est possible d’y associer jusqu’à quatre caméras Synology, vendues séparément. Parmi les modèles compatibles, on trouve la CC400W, qui se connecte en Wi-Fi.
Le NAS simplifié gère le système, tandis que l’application BeeCamera donne accès aux flux vidéo et permet de recevoir des notifications lorsqu’une activité est détectée. Dans ce cas, des clips vidéo sont stockés au sein de la BeeStation Plus, afin de garder une trace des événements.
Une offre Black Friday valable jusqu’au 30 novembre
En plus de ses 8 To de stockage intégrés, la BeeStation Plus fonctionne à l’aide d’un processeur Intel Celeron J4125 accompagné de 4 Go de mémoire DDR4. Elle dispose d’un port Gigabit Ethernet, d’un port USB-A et d’un port USB-C. Synology l’accompagne par ailleurs d’une garantie de trois ans.
Pour obtenir la BeeStation Plus 8 To BST170-8T pour 679,99 euros, il faut vous rendre directement sur la boutique officielle de Synology avant la fin de l’opération, fixée au 30 novembre 2026.