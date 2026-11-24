Le premier point qui diffère entre un NAS classique et la BeeStation Plus, c’est que cette dernière intègre déjà son disque dur et son système. Il suffit donc de la brancher au secteur, de la relier au routeur de votre logement avec un câble Ethernet, puis de scanner le code QR du guide de démarrage avec votre smartphone.

Une fois installée, la BeeStation Plus devient un cloud personnel auquel vous pouvez accéder depuis n’importe quel ordinateur via un navigateur, ainsi que par l’intermédiaire des applications dédiées. La différence avec un cloud fourni par une entreprise tierce, c’est qu’ici, le stockage reste physiquement à votre domicile. Aucun abonnement n’est nécessaire pour exploiter les 8 To d’espace de stockage intégrés, dont environ 6,98 To sont utilisables selon Synology.

De plus, la BeeStation Plus peut accueillir jusqu’à huit utilisateurs, à qui il est possible de dédier un espace personnel. De quoi faire de ce NAS simplifié le centre névralgique de vos usages multimédias.