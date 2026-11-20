À l’occasion du Black Friday, GEEKOM fait baisser le prix de plusieurs de ses mini-PC, avec des réductions pouvant atteindre 200 €. De l’A5 Pro à l’IT13 Max, en passant par des configurations plus musclées, il y a de quoi trouver une machine compacte adaptée à différents usages. Et avec le code exclusif CLUGEKMBF, vous pouvez profiter de 10 % de remise sur la boutique officielle du constructeur.
Pour tous ceux (et ils sont nombreux) qui souhaitent renouveler leur équipement informatique sans nécessairement investir dans une tour encombrante ou un ordinateur portable, les mini-PC ont quelques arguments à faire valoir. Ceux-ci combinent un format discret, un fonctionnement ultra silencieux et des performances qui permettent aujourd’hui de couvrir une immense partie des besoins du quotidien.
En ce Black Friday 2026, GEEKOM entend bien se distinguer avec plusieurs offres promotionnelles sur sa gamme. Deux modèles méritent particulièrement l’attention, à savoir l’A5 Pro et l’IT13 Max. Mais d’autres configurations sont également proposées à prix réduit.
Des promotions disponibles sur la boutique officielle GEEKOM, ainsi que sur Amazon pour certaines, avec un avantage tarifaire généralement plus intéressant en passant directement par le site du constructeur. Notre code exclusif CLUGEKMBF, qui permet de bénéficier de 10 % de remise sur la boutique officielle, vient notamment compléter ces offres.
GEEKOM A5 Pro : un mini-PC polyvalent à 449 €
Avec son processeur AMD Ryzen 5 7530U, ses 16 Go de mémoire vive et son SSD de 1 To, le GEEKOM A5 Pro constitue une solution très intéressante pour celles et ceux qui recherchent un ordinateur à la fois compact et polyvalent.
Cette configuration a largement de quoi répondre aux besoins courants que sont la navigation Internet, la bureautique, la visioconférence, la gestion de fichiers et même certaines applications un peu plus gourmandes. Avec un stockage de 1 To, on bénéficie en prime d’une capacité plus que confortable pour conserver de très nombreux documents et autres contenus, sans devoir immédiatement songer à investir dans un support externe.
À cela s’ajoutent les bienfaits du « format mini-PC », qui permet de profiter d’un véritable environnement informatique avec un encombrement ultra réduit. Une solution qui peut aussi tout à fait convenir à un poste secondaire, dans une chambre ou au sein d'un espace de travail familial par exemple.
Affiché habituellement à 589 €, le GEEKOM A5 Pro passe à 449 € avec le code CLUA5PRO, soit 140 € d’économie sur la boutique officielle.
- Processeur : AMD Ryzen 5 7530U
- Mémoire vive : 16 Go
- Stockage : SSD de 1 To
- Prix promotionnel : 449 €
- Code promotionnel : CLUA5PRO
GEEKOM IT13 Max : un mini-PC dopé à l’Intel Core Ultra 9
Pour les utilisateurs qui souhaitent disposer de davantage de puissance, le GEEKOM IT13 Max joue dans une autre catégorie. Ce mini-PC embarque un processeur Intel Core Ultra 9 185H, accompagné de 24 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go.
Une configuration qui ouvre la porte à des usages plus exigeants, notamment en matière de multitâche, de création de contenus ou encore de traitement de données en tous genres. Le processeur Intel Core Ultra 9 apporte une architecture résolument moderne, pensée pour répondre aux besoins des applications actuelles.
De plus, avec ses 24 Go de RAM, la machine dispose d’une marge on ne peut plus confortable pour jongler entre plusieurs logiciels et/ou onglets sans trop rapidement atteindre ses limites. Le stockage de 512 Go reste confortable, et pourra tout à fait être complété selon les besoins de chacun.
Proposé habituellement à 849 €, le GEEKOM IT13 Max profite d’une remise non négligeable de 200 € et tombe à 649 € avec le code CLUIT13M sur la boutique officielle. Une réduction particulièrement intéressante pour une configuration de cette catégorie.
- Processeur : Intel Core Ultra 9 185H
- Mémoire vive : 24 Go
- Stockage : SSD de 512 Go
- Prix promotionnel : 649 €
- Code promotionnel : CLUIT13M
Trois autres mini-PC GEEKOM également en promotion
Les A5 Pro et IT 13 Max ne sont pas les seuls mini-PC à bénéficier des offres Black Friday chez GEEKOM, qui propose également trois autres références, avec des configurations et des tarifs différents.
Voici les autres possibilités à considérer :
GEEKOM IT12 2026 Edition : équipé d’un Intel Core i3-12300HE, de 16 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go, il passe de 499 à 449 € avec le code CLUGEKMBF. Voir le produit sur Amazon.
GEEKOM A5 2027 Edition : avec son AMD Ryzen 7 7730U, ses 16 Go de mémoire vive et son SSD de 500 Go, il est affiché à 521 € au lieu de 579 € à l’occasion du Black Friday. Le code CLA527BF se cumule avec cette remise de 10 % et vous fait gagner 5 % supplémentaires, ce qui fait descendre le prix à 492 € sur la boutique officielle. Voir le produit sur Amazon.
GEEKOM A9 Max : une configuration nettement plus ambitieuse avec un AMD Ryzen AI 9 HX 470, 32 Go de RAM et un SSD de 2 To. Son prix passe de 1 699 à 1 471€ € avec le code CLUGEKMBF. Voir le produit sur Amazon.
De quoi couvrir un très large éventail de besoins, depuis l’informatique quotidienne jusqu’aux configurations plus performantes, destinées aux utilisateurs les plus exigeants.
Black Friday GEEKOM : 10 % de remise avec notre code exclusif
Vous avez repéré le modèle qui vous intéresse ? Les différentes offres sont accessibles depuis la boutique officielle GEEKOM, mais aussi sur Amazon pour certaines d’entre elles.
Dans la plupart des cas, le constructeur conserve toutefois un petit avantage tarifaire sur son propre site, au travers des codes promotionnels associés à chaque référence.
Et pour profiter d’une remise automatique de 10 % sur la boutique officielle GEEKOM. Vous pouvez utiliser notre code exclusif CLUGEKMBF. Un code à bien retenir (et à utiliser !) avant de valider votre panier, que vous optiez pour un mini-PC polyvalent, une configuration plus musclée ou l’une des autres références de la gamme.