Alors que les cyberattaques se succèdent en France ces dernières semaines, pour le Black Friday, Bitdefender propose sa suite Total Security avec 63 % de réduction. Une bonne occasion de renforcer la protection de ses appareils, tout en profitant des promotions.
Le Black Friday, c’est cette période attendue de pied ferme par les chasseurs de bonnes affaires. Mais derrière les promotions alléchantes peuvent aussi se dissimuler de nombreux pièges, avec des faux sites marchands, des e-mails frauduleux, des liens piégés, des tentatives de récupération de données personnelles… Les cybercriminels savent parfaitement tirer parti de l’effervescence commerciale pour pousser les internautes à baisser leur garde.
Et l’actualité française rappelle régulièrement que la menace est bien réelle. Ces derniers mois, la Direction générale des finances publiques a notamment été victime d’exfiltrations de données, tandis que des cyberattaques ont touché l’Établissement français du sang et plusieurs centaines de sites de la grande distribution. Autant d’incidents qui illustrent la diversité des risques numériques, des infrastructures aux données personnelles.
Dans ce contexte, mieux vaut ne pas négliger la sécurité de ses propres appareils. Et c’est bien là l’envie de Bitdefender, qui profite du Black Friday pour proposer l’une de ses offres les plus intéressantes de l’année.
Les bonnes affaires du Black Friday attirent aussi les cybercriminels
Faux compte à rebours, remise exceptionnelle qui expire dans quelques minutes, boutique en ligne à l’apparence parfaitement crédible… Les techniques d’escroquerie évoluent, tandis que leur objectif reste inchangé : inciter l’internaute à cliquer trop vite, à communiquer si possible ses coordonnées bancaires et/ou à télécharger un fichier malveillant.
Le phishing reste notamment l’un des principaux leviers utilisés par les fraudeurs. Vous en avez reçu sans doute au moins un ces dernières semaines : un message imitant celui d’un transporteur, d’une banque ou d’une enseigne connue. Cela peut suffire à conduire vers une page conçue pour dérober des identifiants. Et pendant les périodes de promotions, les occasions de recevoir ce type de sollicitations ne manquent pas.
La vigilance humaine reste donc indispensable, mais elle peut s’accompagner d’une protection logicielle adaptée, à l’image de Bitdefender Total Security, qui va se charger de surveiller les menaces, de détecter les comportements suspects et de limiter les risques lors de la navigation ou du téléchargement.
Bitdefender Total Security : une protection complète pour jusqu’à 5 appareils
Bitdefender Total Security ne se limite pas à un simple « antivirus ». La suite peut protéger jusqu’à cinq appareils, sous Windows, macOS, Android et iOS, soit de quoi couvrir plusieurs équipements du foyer, du PC familial à ce smartphone que l’on utilise pour consulter ses comptes et/ou faire ses achats en ligne.
Son premier rôle reste évidemment de détecter et de bloquer les logiciels malveillants, qu’il s’agisse de virus, de chevaux de Troie ou de ransomwares. La protection contre les menaces en ligne est également de la partie lors de la navigation, en bloquant les sites malveillants, les tentatives de phishing et les téléchargements dangereux.
La suite intègre aussi un pare-feu, une protection contre les ransomwares, un gestionnaire de mots de passe SecurePass et un navigateur sécurisé Safepay, conçu pour les opérations bancaires et les transactions sensibles. Vient s’y greffer un VPN avec 200 Mo de trafic chiffré par jour, un outil anti-tracker pour limiter le suivi publicitaire, ainsi qu’une protection de la webcam et du microphone.
Avec la version Family, les familles disposent également d’une option de contrôle parental, tandis que différents outils d’optimisation et de protection de la vie privée complètent l’ensemble. L’intérêt, vous l’aurez compris, est de retrouver de nombreuses fonctions de sécurité au sein d’une seule et unique suite, plutôt que de multiplier les logiciels.
Enfin, Bitdefender Total Security embarque également des outils d’optimisation destinés à améliorer les performances des ordinateurs et à leur permettre de fonctionner plus efficacement. Et pour ceux qui souhaitent essayer la suite avant de s’engager, Bitdefender propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Autrement dit, si la solution ne vous convainc pas, vous pouvez demander un remboursement intégral dans ce délai.
Bitdefender Total Security actuellement à -63 % pour le Black Friday
C’est le moment de regarder de plus près la promotion. À l’occasion du Black Friday, Bitdefender Total Security bénéficie actuellement d’une réduction de 63 %. Son tarif passe ainsi de 94,99 € à 34,99 € pour la première année, soit 60 euros d’économie (le tarif réduit concerne la première année, le renouvellement s’effectue ensuite au tarif en vigueur.)
Pour une suite capable de protéger jusqu’à cinq appareils, avec des outils dédiés à la navigation, aux transactions en ligne et à la protection des données, le tarif se révèle particulièrement intéressant.
Et le calendrier tombe plutôt bien, avec des achats en ligne qui se multiplient à l’approche des fêtes… Et autant d’occasions de croiser un faux bon plan, autant faire une vraie bonne affaire !