Pour une suite capable de protéger jusqu’à cinq appareils, avec des outils dédiés à la navigation, aux transactions en ligne et à la protection des données, le tarif se révèle particulièrement intéressant.

Et le calendrier tombe plutôt bien, avec des achats en ligne qui se multiplient à l’approche des fêtes… Et autant d’occasions de croiser un faux bon plan, autant faire une vraie bonne affaire !