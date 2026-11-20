À l’occasion du Black Friday et des fêtes de fin d’année, Shokz propose des réductions sur neuf produits de son catalogue. Parmi les offres à retenir, l’OpenRun Pro 2 profite d'une baisse de 50 €, tandis que les OpenDots 2 profite d'une baisse de 40 €.
Les écouteurs open-ear (ou « à oreilles libres ») ont progressivement trouvé leur place dans les habitudes, notamment chez les sportifs, mais aussi chez les utilisateurs qui souhaitent rester attentifs à leur environnement. Pionnier de la conduction osseuse, Shokz s'est spécialisé dans ces solutions audio qui permettent d'écouter musique, podcasts et autres livres audio sans obstruer le conduit auditif.
À l’occasion du Black Friday et des fêtes de fin d’année, la marque déploie une vaste opération promotionnelle, avec des offres valables jusqu’au 31 décembre. Au total, neuf références sont concernées, avec des réductions pouvant atteindre près de 30 %. Deux modèles méritent notamment que l'on tende l'oreille (toujours sans boucher le conduit auditif) : le casque OpenRun Pro 2 et les écouteurs OpenDots 2.
OpenRun Pro 2 : un casque à conduction osseuse, pensé pour le sport
Proposé à 149 € au lieu de 199 € pour le Black Friday, l’OpenRun Pro 2 est l’un des modèles emblématiques de Shokz. Il reprend le principe de la conduction osseuse. Plutôt que de diffuser le son directement dans le conduit auditif, le casque vient transmettre les vibrations à travers les os du crâne, au niveau des tempes.
Cette conception permet de garder les oreilles complètement dégagées, et ainsi de continuer à entendre les bruits environnants. Un véritable atout pour courir en extérieur ou s'entraîner en toute sécurité, tout en restant attentif à son environnement et aux éventuels dangers qui peuvent survenir autour de soi. Le casque repose sur un arceau qui passe derrière la tête et qui assure son maintien pendant l’effort.
L’OpenRun Pro 2 va même plus loin avec la technologie DualPitch, qui associe conduction osseuse et conduction aérienne pour améliorer le rendu sonore, notamment dans les basses. Il annonce jusqu’à 12 heures d’autonomie et bénéficie bien sûr d’une conception résistante à la transpiration.
A 149 €, il devient ainsi plus accessible pour les sportifs à la recherche d’un casque ouvert conçu pour les accompagner dans leurs entraînements.
OpenDots 2 : des écouteurs à clip pour le quotidien (et des oreilles libres)
Autre approche, autre usage avec les OpenDots 2. Ces écouteurs, commercialisés depuis le début de l’été, passent de 199 € à 159 € pendant le Black Friday. Ici, pas d’arceau derrière la tête ni de conduction osseuse pour écouter sa musique. Chaque écouteur vient se fixer autour du pavillon de l’oreille grâce à un système à clip, là encore, sans pénétrer dans le conduit auditif.
Cette conception permet elle aussi de garder les oreilles libres, mais dans un format plus discret, plus « classique ». Avec seulement 6,4 grammes par écouteur, les OpenDots 2 se destinent davantage aux déplacements, au travail, aux appels, et plus globalement à l’écoute et à la vie quotidienne.
Leur structure dite JointArc s’adapte à la forme de l’oreille pour assurer le maintien, tandis que trois microphones (avec une réduction du bruit par IA) se chargent d’améliorer la qualité des conversations.
Shokz annonce jusqu’à 10 heures d’écoute sur une charge, et jusqu’à 40 heures avec le boîtier fourni. Les OpenDots 2 disposent également d’une certification IP57 contre l’eau et la poussière, ainsi que de la toujours très appréciable recharge sans fil.
Il faut donc bien distinguer les deux familles ici. D’un côté, la conduction osseuse de l’OpenRun Pro 2 privilégie notamment les activités sportives et le maintien d’une perception de l’environnement.
De l’autre, le format clip des OpenDots 2 mise sur la légèreté et davantage de polyvalence au quotidien. Dans les deux cas, les oreilles restent parfaitement dégagées, mais il est important de préciser que l’expérience et les usages ne sont pas tout à fait les mêmes.
Neuf produits Shokz en promotion pour le Black Friday et la période de Noël
Au-delà de ces deux modèles, Shokz applique des réductions Black Friday sur pas moins de sept autres références de son catalogue. De quoi trouver un casque ou des écouteurs adaptés à différents usages, de la natation aux trajets quotidiens, en passant bien sûr par les séances de sport.
Les offres sont accessibles sur Amazon, mais aussi directement sur la boutique officielle Shokz, du 19 novembre au 31 décembre 2026, dans la limite, bien sûr, des stocks disponibles.
Voici le détail des neuf promotions chez Shokz :
- OpenRun Pro 2 : 149 € au lieu de 199 € (-25 %)
- OpenRun : 99 € au lieu de 139 € (-29 %)
- OpenSwim Pro : 194 € au lieu de 229 € (-15 %)
- OpenMove : 64 € au lieu de 89,95 € (-29 %)
- OpenFit 2+ : 149 € au lieu de 199 € (-25 %)
- OpenFit Pro : 209 € au lieu de 249 € (-16 %)
- OpenDots 2 : 159 € au lieu de 199 € (-20 %)
- OpenDots Air : 99 € au lieu de 139 € (-29 %)
- OpenFit Air 2 : 109 € au lieu de 139 € (-22 %)
De quoi permettre au plus grand nombre de (re)découvrir l’approche signée Shokz en ce qui concerne l’audio « open-ear », que l’on recherche un casque à conduction osseuse pour son footing ou des écouteurs ouverts plus classiques pour accompagner ses journées.