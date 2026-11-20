Cette conception permet de garder les oreilles complètement dégagées, et ainsi de continuer à entendre les bruits environnants. Un véritable atout pour courir en extérieur ou s'entraîner en toute sécurité, tout en restant attentif à son environnement et aux éventuels dangers qui peuvent survenir autour de soi. Le casque repose sur un arceau qui passe derrière la tête et qui assure son maintien pendant l’effort.