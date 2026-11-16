À l’occasion du Black Friday 2026, Reolink dégaine une série de promotions sur ses caméras de surveillance connectées. Jusqu’au 2 décembre, plusieurs références de la marque profitent de réductions pouvant atteindre 50 %. Voici cinq modèles à découvrir pour surveiller son domicile plus sereinement, sans nécessairement multiplier les équipements ni les abonnements.
L’automne s’est installé, les journées raccourcissent, et oui, les fêtes de fin d’année approchent déjà. C’est souvent une période propice pour s’intéresser à la bonne sécurité de son logement, notamment avec des caméras capables de surveiller une entrée, un jardin ou les abords de sa maison, y compris bien sûr lorsque personne n’est présent.
À l'occasion du Black Friday, l’expert en la matière Reolink propose justement une vaste opération commerciale, avec des réductions allant jusqu’à 50 % sur une sélection de produits. La promotion se déroule jusqu’au 2 décembre prochain.
Parmi les références mises en avant, on retrouve notamment cinq caméras qui ont chacune leurs particularités : double objectif, suivi automatique, vision panoramique, alimentation sans fil…
Reolink OMVI 2i Ultra : deux objectifs pour ne vraiment rien manquer
Avec l’OMVI 2i Ultra, Reolink mise sur une surveillance particulièrement complète. Cette caméra associe deux objectifs, l’un en 4K et l’autre en 3K, afin de combiner une vue d’ensemble avec des images détaillées. De quoi surveiller simultanément une zone étendue, ainsi que les éléments qui méritent davantage d’attention. Elle s'affiche à 169,99 € au lieu de 229,99€ soit 26% de remise pour le Black Friday Amazon et chez Reolink.
Sa technologie SyncTrack permet notamment de suivre automatiquement les personnes, les véhicules et les animaux détectés. Cela permet à la caméra d’orienter son objectif et d’ajuster son zoom pour conserver le sujet dans le cadre, sans obliger l’utilisateur à intervenir manuellement.
Aussi, l’OMVI 2i Ultra fonctionne entièrement sans fil, grâce à une batterie rechargeable de 10 000 mAh annoncée pour offrir jusqu’à six mois d’autonomie. Si besoin, elle peut également être associée à un panneau solaire compatible, afin de dire adieu à la recharge manuelle. Enfin, les enregistrements peuvent être conservés localement sur une carte microSD, sans abonnement mensuel à prévoir.
Reolink OMVI 3i PoE : une surveillance complète avec un seul câble
Pour ceux qui privilégient une installation filaire, l’OMVI 3i PoE peut constituer une alternative intéressante. Cette caméra repose elle aussi sur un système à double objectif, associant une vue panoramique à un objectif orientable, capable là encore de suivre les mouvements détectés. Elle tombe à 223,99 € au lieu de 319,99 € (-30 %) pour le Black Friday Amazon et chez Reolink.
On y retrouve la même technologie SyncTrack pour suivre automatiquement une personne, un véhicule ou un animal, tout en conservant une vision globale de la zone. Inutile de choisir entre une vue large et un zoom sur un événement particulier, puisque les deux sont toujours disponibles.
Comme son nom l’indique, cette déclinaison utilise la technologie PoE (pour Power over Ethernet). Concrètement, un seul câble réseau permet ici d’assurer à la fois l’alimentation électrique et la transmission des données. Une solution qui évite de devoir installer une prise électrique à proximité de la caméra, en plus de garantir une connexion câblée particulièrement stable.
Elle intègre également une fonction de recherche vidéo locale par intelligence artificielle, pratique pour retrouver plus facilement une séquence enregistrée, sans dépendre là non plus d’un quelconque abonnement.
Reolink OMVI 3i Wi-Fi : les mêmes fonctionnalités, avec une simple connexion Wi-Fi
Vous souhaitez profiter des possibilités de l’OMVI 3i, mais sans devoir tirer un câble Ethernet jusqu’à son emplacement ? Reolink propose également une déclinaison Wi-Fi de sa caméra à double objectif. Pour le Black Friday Amazon, elle s'affiche à 223,99 € au lieu de 319,99 € (-30 %) et est également disponible chez Reolink.
On retrouve les mêmes principes de surveillance : une vue panoramique pour garder un œil sur l’ensemble de la zone, un objectif orientable pour suivre les mouvements et la technologie SyncTrack pour coordonner les deux perspectives. La recherche vidéo locale par IA est également de la partie, afin de retrouver plus facilement les événements qui nous intéressent.
Cette version Wi-Fi s’adresse donc aux utilisateurs qui souhaitent installer leur caméra sans entreprendre de travaux de câblage réseau. La caméra se connecte sans-fil à la box domestique, comme un smartphone, une tablette… Elle conserve par ailleurs l’approche de Reolink concernant le stockage local, sans abonnement mensuel obligatoire.
Le prix promotionnel est parfaitement identique à celui de la déclinaison PoE, et le choix se fera essentiellement en fonction de son installation et des préférences de chacun en matière de connectivité. Et vous, votre Reolink OMVI 3i, avec ou sans fil ?
Reolink TrackMix Wi-Fi Grey : deux perspectives et un zoom hybride 6x
Autre modèle intéressant de cette sélection, la TrackMix Wi-Fi Grey mise sur une surveillance intelligente à double objectif, avec une particularité appréciable : elle propose simultanément une vue grand-angle et un gros plan en 4K. Avec 25% de remise pour le Black Friday Amazon, elle tombe à 149,99 € au lieu de 199,99 €. Vous pouvez également la retrouver sur le site officiel de Reolink.
Son système de double suivi automatique (avec une rotation à 355°) permet de détecter et de suivre les personnes, les véhicules ou les animaux en mouvement. Associé à un zoom hybride 6x, il promet de conserver une vue d’ensemble tout en observant plus précisément un événement particulier.
La caméra dispose également d’une fonction panoramique et inclinable pour couvrir une zone étendue, ainsi que d'une vision nocturne en couleur. Un projecteur ainsi qu’une sirène intégrés contribuent à l’effet dissuasif que l’on recherche également avec ce type d’équipement.
Compatible Wi-Fi 6, la TrackMix peut (comme le reste de la gamme) envoyer des alertes directement sur le smartphone de son propriétaire. Les vidéos sont enregistrables localement sur une carte microSD ou un système de stockage Reolink, là encore sans frais mensuels obligatoires.
Reolink TrackMix PoE : une caméra 4K pour surveiller de grandes zones
Enfin, et vous l’aurez déjà deviné, la TrackMix PoE reprend les principales caractéristiques de la déclinaison Wi-Fi, mais avec une connectivité filaire Ethernet. On retrouve ainsi deux objectifs complémentaires, une résolution 4K Ultra HD et un zoom hybride 6x, avec un suivi automatique des personnes, des véhicules et des animaux.
A l'occasion du Black Friday Amazon, elle s'affiche à 139,99 € au lieu de 199,99 €, soit 30% de remise, disponible aussi chez Reolink.
Son objectif motorisé effectue là encore une rotation horizontale de 355°, afin de couvrir une zone particulièrement large. La vision nocturne en couleur complète l’ensemble, pour conserver une surveillance efficace même lorsque la lumière vient à manquer.
L’intérêt du PoE reste toujours le même, avec un seul câble pour assurer l’alimentation et la connexion réseau. Une installation qui demande davantage d’anticipation, mais qui présente l’avantage d’offrir une liaison autrement plus stable, sans dépendre du signal Wi-Fi.
Reolink RLC-843WA : la plus grosse remise du Black Friday, avec 50 % de réduction !
Enfin, difficile de ne pas mentionner la Reolink RLC-843WA, qui décroche la plus grosse remise de cette sélection. Cette caméra sans-fil 4K anti-vandalisme, conçue pour résister aux tentatives de dégradation (Indice de protection anti-vandalisme IK10), passe ainsi de 199,99 € à seulement 99,99 € (-50 %) sur la boutique officielle Reolink.
Une réduction particulièrement intéressante pour celles et ceux qui souhaitent renforcer la surveillance extérieure de leur domicile avec un équipement conçu pour résister aux environnements difficiles.
Jusqu’au 2 décembre prochain, ces caméras profitent donc de réductions allant de 25 à 50 % dans le cadre du Black Friday Reolink. De quoi envisager une installation de vidéosurveillance adaptée, et pour le moins complète (et efficace).