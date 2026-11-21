L’autre option pour voir les choses en grand sans y laisser toutes ses économies, c’est le vidéoprojecteur. Mais si les modèles classiques restent convaincants pour une pièce home cinéma, ils traînent aussi quelques contraintes : installation complexe, recul important, câbles à dissimuler et obscurité souvent indispensable.

On a donc cherché une solution qui offre une image digne d’une salle de cinéma, à un prix raisonnable et sans les contraintes d’un vidéoprojecteur traditionnel. Et un nom s’est rapidement imposé : Hisense avec sa technologie Triple Laser RGB TriChroma.

Cette technologie se retrouve sur trois appareils aux personnalités bien différentes qui bénéficient en plus de vraies remises chez Boulanger :