Une image de plusieurs mètres de diagonale en résolution 4K UHD, une installation simplifiée, une interface connectée… Boulanger propose jusqu’à 500 € de réduction sur ces modèles équipés de la technologie Laser TriChroma. Voici ce qui les différencie et comment choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.
Qui n’a jamais rêvé d’avoir un écran géant dans son salon ? Profiter d’une image XXL pour regarder son film préféré, enchaîner les épisodes d’une série qu’on adore, ou encore suivre un match comme au stade. Seulement, lorsqu’on regarde du côté des téléviseurs, plus l’écran grandit, plus la facture devient salée. Et passé une certaine diagonale, les tarifs s’envolent carrément.
Jusqu’à 500 € de remise sur les projecteurs laser 4K Hisense
L’autre option pour voir les choses en grand sans y laisser toutes ses économies, c’est le vidéoprojecteur. Mais si les modèles classiques restent convaincants pour une pièce home cinéma, ils traînent aussi quelques contraintes : installation complexe, recul important, câbles à dissimuler et obscurité souvent indispensable.
On a donc cherché une solution qui offre une image digne d’une salle de cinéma, à un prix raisonnable et sans les contraintes d’un vidéoprojecteur traditionnel. Et un nom s’est rapidement imposé : Hisense avec sa technologie Triple Laser RGB TriChroma.
Cette technologie se retrouve sur trois appareils aux personnalités bien différentes qui bénéficient en plus de vraies remises chez Boulanger :
- Hisense PX3-PRO : 1 999 € au lieu de 2 499 €
- Hisense C2 PRO : 1 399 € au lieu de 1 899 €
- Hisense M2 PRO : 899 € au lieu de 1 199 €
|Critère
|Hisense PX3-PRO
|Hisense C2 PRO
|Hisense M2 PRO
|Technologie
|Laser TriChroma
|Laser TriChroma
|Laser TriChroma
|Luminosité
|3 000 lumens ANSI
|2 600 lumens ANSI
|1 300 lumens ANSI
|Taille de l'image
|80 à 150 pouces
|65 à 300 pouces
|65 à 200 pouces
|Installation
|Ultra courte focale
|Projection avec pied orientable
|Projection avec format transportable
|Usage
|Dans le salon, en remplacement ou complément du TV
|Projection sur demande
|Dans une pièce sombre
|Prix Boulanger
|1 999 € (-500 €)
|1 399 € (-500 €)
|899 € (-300 €)
Laser TriChroma : ce que cette technologie change à l'image
Si Hisense déploie la technologie laser TriChroma sur plusieurs modèles de sa gamme, ce n’est pas pour faire du zèle. Derrière cette appellation se cache un système aux avantages bien concrets : trois lasers distincts, rouge, vert et bleu.
L’intérêt d’utiliser trois lasers plutôt qu’un seul se joue d’abord sur la reproduction des couleurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : ces modèles affichent une couverture à 118 % de l’espace colorimétrique BT.2020. Cela veut dire davantage de nuances à l’écran pour restituer la richesse des paysages, des décors et des scènes.
La technologie présente aussi un intérêt en matière de luminosité. En produisant directement les trois couleurs primaires, elle limite certaines pertes liées aux procédés de conversion utilisés par les systèmes à laser unique.
Et puis, le laser tient la cadence, Hisense annonce une durée de vie de la source lumineuse pouvant atteindre 25 000 heures. Cela représente plus de 10 ans d’utilisation théorique…
Hisense PX3-PRO : l’alternative au téléviseur dans le salon ? (-500 €)
Outre sa technologie laser TriChroma, la particularité du PX3-PRO tient en trois mots : ultra courte focale.
Vous le placez à une trentaine de centimètres du mur et il projette une image d’environ trois mètres de diagonale. Pas besoin de suspendre un projecteur au plafond ni de faire courir des câbles dans la pièce. Il suffit de le poser sur un meuble bas, sa mise au point automatique et ses fonctions de correction se chargent d’ajuster l’image à la surface de projection.
Pour le Black Friday, il s'affiche à 1 999 € au lieu de 2 499 € chez Boulanger.
Mais une grande image ne fait pas tout et ça, Hisense l’a bien compris. Avec ses 3 000 lumens (3750 ISO), le PX3-PRO dispose d’une réserve de luminosité confortable. Regarder un film ou un match en pleine journée est donc possible à condition de garder un minimum de contrôle sur la lumière ambiante. Le contraste natif de 3000:1 participe également à la qualité visuelle en permettant d’obtenir des blancs qui claquent tout en apportant de la profondeur dans les scènes sombres. À cela s’ajoutent une résolution 4K UHD, le support du HDR et la présence d’un mode Filmmaker, dont la mission est de fournir une image fidèle aux intentions du réalisateur.
Enfin, l’interface connectée VIDAA smart TV est de la partie pour accéder aux principales plateformes de streaming, sans avoir à lui greffer un boîtier supplémentaire.
Hisense C2 PRO à 1 399 € : ce modèle s’installe presque partout (-500€)
Contrairement au PX3-PRO, qui est conçu pour être positionné au pied d’un mur, le C2 Pro joue plutôt la carte de la liberté. Pas besoin de lui réserver une place bien précise, il s’installe là où ça vous arrange. Vous pouvez par exemple le poser sur une table à côté du canapé pour projeter une image géante sur le mur du salon. D’autant que son format compact et son support orientable (à 360° horizontalement et 135° verticalement) facilitent son installation.
Cette polyvalence ne se fait pas au détriment de la qualité : la résolution 4K UHD s’accompagne d’une luminosité de 2 600 lumens (1625 ISO) et d’un contraste natif de 2 000:1. Son zoom optique permet d’adapter la taille de l’image, de 65 à 300 pouces de diagonale, soit jusqu’à 7,62 mètres.
A l'occasion du Black Friday Boulanger, le Hisense C2 Pro tombe à 1 399 € au lieu de 1 899 €.
La compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced vient compléter cette panoplie. Sans oublier la présence d’un système sonore JBL de 20 W pour commencer à profiter de ses films sans investir immédiatement dans une barre de son. Enfin, le système VIDAA donne directement accès aux principales plateformes de streaming.
Hisense M2 PRO à 899 € : une image laser 4K sans se ruiner (-300 €)
Le M2 PRO, c’est le petit dernier qui a tout d’un grand. Avec son prix ramené à 899 euros, il rend la technologie Triple Laser TriChroma bien plus accessible, sans renoncer à l’essentiel. À commencer par la résolution 4K UHD et la possibilité de projeter une image comprise entre 65 et 200 pouces, soit jusqu’à 5,08 mètres de diagonale. Il s'affiche à moins de 900 € au lieu de 1 199€ pendant le Black Friday Boulanger.
Son autre atout, c’est son encombrement réduit. Avec des dimensions de 19,3 × 21,8 × 23 cm et un poids d’environ 4 kg, le M2 PRO se déplace facilement d’une pièce à l’autre. Son zoom optique 1,0-1,3, sa mise au point automatique et sa correction du trapèze simplifient l’installation. Il dispose même d’un système capable de détecter les obstacles présents sur la surface de projection pour adapter l’image en conséquence.
Forcément, à ce tarif, il faut accepter quelques concessions. Sa luminosité de 1 300 lumens (1625 ISO) le destine davantage aux séances dans une pièce sombre qu’aux projections en plein après-midi. Mais il conserve la compatibilité Dolby Vision et HDR10+, ainsi qu’un système audio de 20 W avec DTS Virtual:X.
Ajoutez à cela VIDAA et ses applications de streaming intégrées, et vous obtenez un vidéoprojecteur autonome, facile à vivre et particulièrement intéressant pour découvrir le grand écran sans exploser son budget.