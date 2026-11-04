Pour autant, iPadOS n’a pas été porté directement sur le matériel de Nintendo. Comme le rapporte OneJailbreak, le montage repose sur QEMU : cet outil permet d’émuler le matériel attendu par le système. La console, équipée d’une puce Nvidia Tegra X1, exécute ainsi un environnement qui se fait passer pour un iPad.



Ce fonctionnement suppose de pouvoir exécuter des logiciels non officiels sur la Switch. Il ne s’agit donc pas d’une installation proposée dans les menus habituels de la console. La configuration exacte utilisée par Bruno St John reste toutefois à préciser.