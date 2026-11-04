Le développeur Bruno St John a montré le système de l’iPad en fonctionnement sur une Switch de première génération. L’écran d’accueil et les réglages sont accessibles, mais ce bricolage reste loin d’une tablette utilisable au quotidien.
Safari à l’écran, un Joy-Con de chaque côté : cette Nintendo Switch affiche une interface que ni Nintendo ni Apple n’avaient prévue pour elle. Le 1er novembre, Bruno St John a partagé une photo sur X, puis une vidéo du démarrage en réponse à un internaute qui demandait des preuves. Il s’agit d’une démonstration d’émulation, aux limites encore bien visibles.
Une Switch qui se présente comme un iPad Pro
La première photo montre Safari ouvert sur la console, avec sa barre latérale et l’adresse google.com. Dans la vidéo publiée ensuite, les messages de démarrage défilent pendant plusieurs minutes avant de laisser place à l’écran d’accueil, puis aux réglages.
La rubrique consacrée aux informations de l’appareil indique iPadOS 17.7.11 et identifie la machine comme un iPad Pro 12,9 pouces de deuxième génération. L’interface est adaptée aux dimensions de l’écran de la Switch, avec le dock et les icônes du système d’Apple.
Pour autant, iPadOS n’a pas été porté directement sur le matériel de Nintendo. Comme le rapporte OneJailbreak, le montage repose sur QEMU : cet outil permet d’émuler le matériel attendu par le système. La console, équipée d’une puce Nvidia Tegra X1, exécute ainsi un environnement qui se fait passer pour un iPad.
Ce fonctionnement suppose de pouvoir exécuter des logiciels non officiels sur la Switch. Il ne s’agit donc pas d’une installation proposée dans les menus habituels de la console. La configuration exacte utilisée par Bruno St John reste toutefois à préciser.
Un démarrage réussi, une tablette encore hypothétique
L’idée rappelle une précédente tentative que nous avions relayée en juin 2025. Un autre développeur, PatRyk, avait alors fait démarrer iOS sur une Switch à l’aide de QEMU. Le système demandait plus de vingt minutes de patience, plantait fréquemment et ne permettait pas d’ouvrir les applications.
La démonstration de Bruno St John va plus loin, puisque l’écran d’accueil, les réglages et Safari s’affichent. Une seule séquence ne suffit toutefois pas à établir la stabilité de l’ensemble.
Plusieurs questions restent en suspens : performances des autres applications, prise en charge de l’écran tactile ou possibilité d’utiliser les Joy-Con pour naviguer. OneJailbreak relève également que la Switch reste branchée pendant toute la vidéo. Celle-ci ne permet donc pas de juger son autonomie sur batterie.
Voir le système d’Apple sur une console Nintendo suffit à rendre ce détournement réjouissant. Pour recycler sa vieille Switch en tablette, il faudra encore davantage qu’un écran d’accueil et une fenêtre Safari.