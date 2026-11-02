Le mardi 3 novembre à 17 heures, AliExpress donne rendez-vous aux lecteurs de Clubic pour une heure de direct sur YouTube, à l’occasion de son opération 11.11.
Au programme, une sélection de produits tech présentés en détail, plusieurs lots à remporter tout au long de l’émission, dont une Nintendo Switch 2, et des codes promo valables pendant toute l’opération.
Une Switch 2 en tête d’affiche, et bien d’autres surprises
C’est le lot phare de ce live : une Nintendo Switch 2 sera à gagner pendant le direct. Elle ne sera pas la seule à trouver preneur, puisque d’autres produits seront mis en jeu tout au long de l’heure.
Le reste de la sélection restera secret jusqu’au jour J, avec la promesse de quoi satisfaire tous les profils, des joueurs aux bricoleurs en passant par ceux qui cherchent à équiper leur maison.
Une heure pour y voir clair avant la déferlante de promos
Inspiré du Singles’ Day chinois, le 11.11 est devenu au fil des années l’un des grands rendez-vous du shopping high-tech, quelques semaines avant le Black Friday. Face aux milliers de références remisées, il n’est pas toujours simple de distinguer la vraie bonne affaire du produit qui finira au fond d’un tiroir.
C’est tout l’esprit de cette émission : prendre le temps de présenter chaque appareil, de montrer ce qu’il sait faire au quotidien et de préciser à qui il s’adresse, et à qui il conviendra moins.
Les codes promo à garder sous le coude
Pour le 11.11, AliExpress propose une première série de codes valables du 1er au 18 novembre 2026, avec une remise qui grimpe en fonction du montant du panier. Pour chaque palier, deux codes équivalents sont disponibles :
- 11FR03 ou CLU03 : 3 € de remise dès 18 € d’achat
- 11FR08 ou CLU08 : 8 € de remise dès 45 € d’achat
- 11FR13 ou CLU13 : 13 € de remise dès 79 € d’achat
- 11FR24 ou CLU24 : 24 € de remise dès 139 € d’achat
- 11FR40 ou CLU40 : 40 € de remise dès 229 € d’achat
- 11FR60 ou CLU60 : 60 € de remise dès 349 € d’achat
- 11FR80 ou CLU80 : 80 € de remise dès 469 € d’achat
À cela s’ajoute une réduction réservée aux paiements effectués avec PayPal pendant l’opération :
- 20 € de réduction pour toute commande d’au moins 199 €
- 33 € de réduction pour toute commande d’au moins 299 €
Comment ne pas manquer le rendez-vous ?
Le live sera diffusé sur la chaîne YouTube de Clubic. Pour être prévenu dès le lancement, il suffit de cliquer sur « Me notifier » depuis la page de l’émission. Pendant toute l’heure de direct, le chat restera ouvert aux questions des spectateurs, qui trouveront leurs réponses au fil des présentations.
Cet article et le live associé sont réalisés en partenariat avec AliExpress.