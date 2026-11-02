C’est le lot phare de ce live : une Nintendo Switch 2 sera à gagner pendant le direct. Elle ne sera pas la seule à trouver preneur, puisque d’autres produits seront mis en jeu tout au long de l’heure.

Le reste de la sélection restera secret jusqu’au jour J, avec la promesse de quoi satisfaire tous les profils, des joueurs aux bricoleurs en passant par ceux qui cherchent à équiper leur maison.