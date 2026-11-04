Une paire de baskets regardée une fois, et la voilà partout pendant une semaine : sur un site d’actualité, sur un blog de recettes, jusque dans votre fil Instagram. Ni hasard ni magie : voici comment les publicitaires vous retrouvent, et comment les en empêcher en quelques minutes.
Ce phénomène porte un nom : le reciblage publicitaire, ou « retargeting ». Il repose sur une mécanique invisible, active sur la plupart des sites que vous visitez. Bonne nouvelle : une fois cette mécanique comprise, quelques réglages suffisent à la couper.
Quand vous consultez un produit, des traqueurs publicitaires notent votre passage, puis vous reconnaissent sur les autres sites grâce à des cookies, à votre adresse IP ou à l’identifiant publicitaire de votre téléphone. Le plus efficace pour que la pub arrête de vous suivre : empêcher ces traqueurs de se charger, ce que fait un bloqueur intégré à un VPN.
Ce qui se passe quand vous regardez un produit
Sur la fiche produit, des éléments invisibles se chargent avec la page : des cookies et des « pixels » appartenant à des régies publicitaires. Ils enregistrent que vous avez regardé ces baskets, à telle heure, depuis tel appareil.
Quelques minutes plus tard, vous ouvrez un site d’actualité qui travaille avec la même régie. Celle-ci vous reconnaît, retrouve votre visite et vous ressert les baskets. Le tout en une fraction de seconde, pendant le chargement de la page.
Les 4 façons dont les publicitaires vous reconnaissent
- Les cookies tiers. Déposés par une société autre que le site visité, ils restent selon la CNIL la principale voie pour suivre un internaute de site en site. Et ils ne disparaîtront pas de sitôt : Google a renoncé à les supprimer de Chrome.
- Votre adresse IP. Chaque site la voit, et elle renseigne sur votre opérateur et votre localisation approximative. Effacer vos cookies n’y change rien. C’est précisément ce que masque un VPN : les sites voient l’adresse du serveur, pas la vôtre.
- L’identifiant publicitaire du téléphone. IPhone et Android en attribuent un à chaque appareil, que les applications utilisent pour vous suivre d’une appli à l’autre.
- Vos comptes connectés. Connecté à Google ou Meta, tout ce que vous faites est relié à votre profil, enrichi par les données que les annonceurs transmettent sur les visiteurs de leurs sites.
Non, votre téléphone ne vous écoute pas
Une pub qui tombe juste après une conversation ? Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, a démenti toute écoute par le micro : elle se remarquerait, par le voyant du micro ou une batterie qui fond. La précision des publicités vient du croisement de vos activités et des données des annonceurs. Autrement dit, vos traces de navigation suffisent. Et c’est sur elles que vous pouvez agir.
4 gestes pour que la pub arrête de vous suivre
1. Bloquer les traqueurs à la source. C’est le geste le plus efficace : un traqueur qui ne se charge pas n’enregistre rien.
Chez CyberGhost VPN, le Content Blocker bloque les connexions vers les domaines connus pour leurs publicités, leurs traqueurs et leurs logiciels malveillants, pendant que le VPN masque votre adresse IP. Deux méthodes de suivi neutralisées d’un coup. Pour l’activer : installez l’application, activez le Content Blocker dans les réglages, puis lancez la connexion VPN.
2. Refuser les cookies publicitaires. Sur les bandeaux, cliquez sur « Tout refuser », et bloquez les cookies tiers dans les réglages de votre navigateur, comme le recommande la CNIL.
3. Couper le suivi sur votre téléphone. Sur iPhone : Réglages > Confidentialité et sécurité > Suivi, puis désactivez « Autoriser les demandes de suivi des apps ». Sur Android : Paramètres > Confidentialité > Annonces, puis « Supprimer l’identifiant publicitaire ».
4. Désactiver la personnalisation chez Google. Sur myadcenter.Google.com, passez « Annonces personnalisées » sur « Désactivé ». Le réglage vaut pour tous vos appareils connectés.
Résultat : vous verrez toujours des publicités, mais elles dépendront davantage de la page que vous lisez que de votre historique. Les baskets de mardi cesseront, pour l’essentiel, de vous attendre partout.
Pour aller plus loin : un seul outil contre deux méthodes de suivi
CyberGhost VPN masque votre adresse IP et, avec son Content Blocker, empêche le chargement des traqueurs et publicités connus. Connexion chiffrée, aucun journal d’activité, jusqu’à 7 appareils protégés.
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