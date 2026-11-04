Ce phénomène porte un nom : le reciblage publicitaire, ou « retargeting ». Il repose sur une mécanique invisible, active sur la plupart des sites que vous visitez. Bonne nouvelle : une fois cette mécanique comprise, quelques réglages suffisent à la couper.

Quand vous consultez un produit, des traqueurs publicitaires notent votre passage, puis vous reconnaissent sur les autres sites grâce à des cookies, à votre adresse IP ou à l’identifiant publicitaire de votre téléphone. Le plus efficace pour que la pub arrête de vous suivre : empêcher ces traqueurs de se charger, ce que fait un bloqueur intégré à un VPN.