Vous souvenez-vous de ce que vous recherchiez sur Internet mardi dernier ? De cette vidéo YouTube lancée un soir cet été en attendant le dîner, et/ou de l’adresse de ce restaurant que vous avez consultée sur votre smartphone il y a 3 mois ? Google, lui, peut en avoir gardé une trace. Et le plus simple pour s’en rendre compte, c’est encore d’aller vérifier par vous-même.

Cela permet de comprendre quelles informations sont enregistrées, de limiter leur collecte et d’empêcher qu’elles soient conservées indéfiniment. Prenez un café, votre téléphone, prévoyez dix petites minutes et suivez le guide.