D’après trois sources proches du dossier citées par Puck, Netflix aurait mis 500 millions de dollars sur la table pour obtenir les droits d’exploitation des propriétés intellectuelles de Xbox pendant sept ans. L’accord prévoyait une exclusivité sur la plateforme pour les productions concernées. Microsoft aurait cependant réclamé 800 millions de dollars, soit 300 millions de plus que l’offre initiale de Netflix.

Les discussions n’auraient finalement pas abouti. Si Netflix n’a pas souhaité commenter ces informations auprès de Puck, de son côté, Xbox a confirmé avoir reçu un intérêt important pour ses licences, sans donner de détails sur les négociations avec la plateforme de streaming.

« Nous avons reçu un intérêt sans précédent pour nos propriétés intellectuelles », a déclaré l’entreprise, qui qualifie Netflix de « partenaire de confiance ». Xbox indique également attendre avec enthousiasme la sortie prochaine de ses séries animées Minecraft et Diablo, ainsi que d’autres adaptations réalisées avec la plateforme.