Netflix aurait proposé 500 millions de dollars pour exploiter les personnages les plus populaires de Xbox pendant sept ans, avec une exclusivité sur ses films et séries. Microsoft en aurait demandé 300 millions de plus, et les négociations auraient finalement échoué.
Les adaptations de jeux vidéo séduisent de plus en plus les plateformes de streaming : The Last of Us sur HBO, Fallout sur Prime Video ou encore Arcane sur Netflix. Mais obtenir les droits des licences les plus convoitées peut souvent coûter cher. Selon une enquête de Puck, Netflix aurait ainsi proposé un accord de sept ans à Xbox pour adapter ses personnages emblématiques en films et en séries. Les deux entreprises ne seraient toutefois pas parvenues à s’entendre sur le montant.
Netflix et Xbox n’auraient pas trouvé d’accord sur le prix
D’après trois sources proches du dossier citées par Puck, Netflix aurait mis 500 millions de dollars sur la table pour obtenir les droits d’exploitation des propriétés intellectuelles de Xbox pendant sept ans. L’accord prévoyait une exclusivité sur la plateforme pour les productions concernées. Microsoft aurait cependant réclamé 800 millions de dollars, soit 300 millions de plus que l’offre initiale de Netflix.
Les discussions n’auraient finalement pas abouti. Si Netflix n’a pas souhaité commenter ces informations auprès de Puck, de son côté, Xbox a confirmé avoir reçu un intérêt important pour ses licences, sans donner de détails sur les négociations avec la plateforme de streaming.
« Nous avons reçu un intérêt sans précédent pour nos propriétés intellectuelles », a déclaré l’entreprise, qui qualifie Netflix de « partenaire de confiance ». Xbox indique également attendre avec enthousiasme la sortie prochaine de ses séries animées Minecraft et Diablo, ainsi que d’autres adaptations réalisées avec la plateforme.
Xbox privilégierait désormais plusieurs accords
Plutôt que de confier ses personnages à un seul partenaire dans le cadre d’un contrat global et exclusif, Xbox chercherait maintenant à conclure des accords plus modestes avec plusieurs acteurs. La firme de Redmond aurait d’ailleurs finalement abandonné son projet de partenariat unique envisagé avec Netflix.
Par le passé, Microsoft a déjà travaillé avec Paramount sur l’adaptation en prises de vues réelles de la licence Halo. Lancée en 2022, la série a eu droit à une deuxième saison en février 2024, avant son annulation en juillet de la même année.
Netflix a quant à elle multiplié les adaptations issues du jeu vidéo ces dernières années. Parmi elles, Arcane (League of Legends), Castlevania, Tomb Raider ou encore Cyberpunk: Edgerunners, qui compte parmi les productions les plus réussies de la plateforme. Netflix prépare également un film adapté de Gears of War, l’une des licences phares de l’écosystème Xbox.