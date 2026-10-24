À ce tarif, la Seagull pourrait venir chasser sur les terres des citadines électriques européennes, à commencer par la Renault 5 E-Tech et la toute récente Volkswagen ID. Polo.

Mais entre un prix chinois particulièrement agressif et une facture européenne potentiellement deux à trois fois plus élevée, la petite BYD risque forcément de perdre une partie (voire la totalité ?) de son attrait initial.