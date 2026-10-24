BYD muscle son jeu avec la nouvelle Seagull, une voiture électrique proposée à partir de 8 800 euros, capable (selon la version choisie) de récupérer presque toute son autonomie en dix petites minutes.
D’abord destinée au marché chinois, cette citadine pourrait aussi bousculer les ambitions des constructeurs européens, à condition bien sûr de conserver une bonne partie de ses arguments tarifaires en arrivant chez nous. Si le prix attire évidemment l’attention, la vitesse de recharge constitue également un point fort de cette nouvelle Seagull, qui promet de réduire considérablement le temps passé à la borne.
Moins de 10 000 euros : BYD frappe très fort en Chine
La nouvelle BYD Seagull est commercialisée en Chine à partir de 65 900 yuans, soit environ 8 800 euros après conversion. Un tarif qui fait rêver l’automobiliste européen, mais qu’il serait bien prématuré d’imaginer tel quel sur notre marché.
La petite citadine évolue également sur le plan du gabarit, avec une longueur annoncée d’environ 4,20 mètres. Sous le capot, on pourra profiter d’une puissance accrue, avec 116 chevaux pour les versions Vitality et Freedom, et 129 ch pour les déclinaisons Comfort, Flying et Smart, le tout en propulsion.
Le constructeur propose deux capacités de batterie, de 30,1 et 39,2 kWh, pour des autonomies respectives de 320 et 420 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, une méthode d’homologation qui se révèle généralement plus généreuse encore que notre cycle européen WLTP.
Une batterie presque pleine en seulement 10 minutes
Au-delà de son tarif, c’est aussi sa capacité à récupérer rapidement de l’énergie qui distingue cette nouvelle génération. BYD mise pour cela sur sa batterie Blade de deuxième génération et sa technologie Flash Charging (pour la batterie 39,2 kWh).
Le constructeur promet une recharge de 10 à 70% en cinq minutes, puis de 10 à 97% en neuf minutes. De quoi rapprocher plus que jamais le temps d’attente à une borne de celui d’une pause express sur la route.
Quel prix pour la BYD Seagull en France ? (spoiler : ce sera plus cher)
Si le tarif chinois reste spectaculaire, les taxes, les coûts d’importation et les diverses autres spécificités du marché européen devraient, sans surprise, faire grimper la facture.
Le magazine spécialisé Automobile Propre évoque ainsi un prix potentiel compris entre 20 000 et 25 000 euros en Europe, où le modèle pourrait être commercialisé sous le nom de Dolphin Surf.
À ce tarif, la Seagull pourrait venir chasser sur les terres des citadines électriques européennes, à commencer par la Renault 5 E-Tech et la toute récente Volkswagen ID. Polo.
Mais entre un prix chinois particulièrement agressif et une facture européenne potentiellement deux à trois fois plus élevée, la petite BYD risque forcément de perdre une partie (voire la totalité ?) de son attrait initial.