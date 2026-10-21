En un an, la part de ChatGPT a reculé au profit de Claude et de Gemini. Mais la firme de Sam Altman est encore très largement leader. Les analystes de OneLittleWeb ont procédé à quelques simulations et Anthropic ne pourrait passer devant OpenAI que dans une dizaine d'années et seulement dans une minorité de cas.
En août 2025, ChatGPT recevait 32 fois plus de visites web que Claude. Un an plus tard, l'écart a presqu'été divisé par 6, et OneLittleWeb a voulu savoir ce que donnerait cette tendance jusqu'en 2037.
Dans 7,8% des simulations, Claude finit par passer devant
L'étude compare les visites mensuelles de cinq chatbots entre août 2025 et août 2026, à partir d'estimations provenant des plateformes d'analyse de trafic web Ahrefs et Semrush.
Point important : ces données ne portent donc que sur les accès aux sites web des fournisseurs. Cela n'inclut pas les usages API, ni même les applications mobiles.
Sur cette période, ChatGPT passe de 5,4 à 6,6 milliards de visites par mois (+22,22%). L'IA d'Anthropic, elle, enregistre une croissance fulgurante de +615,14% avec une hausse des visites de 167,8 millions à 1,2 milliard.
Chez Google, Gemini est passé de 282,8 millions à 1,2 milliard de visites (+324,33%) sur un an. L'IA chinoise DeepSeek, alors positionnée en seconde place en août 2025 avec 303,8 millions de visites, tombe à la quatrième place (339,1 millions) douze mois plus tard. Enfin, Grok progresse de 40,28%, à 217,3 millions de visites.
Selon OneLittleWeb, en un an, ChatGPT aurait perdu 16,5 points de part de marché à 69,1% contre 12,6% pour Claude et 12,6% également pour Gemini.
Mais la progression n'est pas linéaire. Ainsi, entre mars et août 2026, Claude a continué sur sa lancée, avec des visites en hausse +66,2%, à 1,2 milliard. A contrario, Gemini n'aurait progressé que 9,1% sur la même période. Mais du côté d'Anthropic, c'est surtout le mois de mars qui fait figure d'anomalie (+150,85%).
ChatGPT, lui, varie fortement d'un mois à l'autre (+1 milliard en mars, -1 milliard en avril). On pourrait prolonger la croissance moyenne de Claude (17,8% par mois). Dans ce cas, Anthropic rattraperait OpenAI dans le courant de l'été prochain. On pourrait également dessiner une progression en se basant sur son rythme de +6,7% mensuels observé depuis mai, ce qui présagerait une parité vers 2029. Mais les analystes ont préféré un modèle statistique, dit AR(1). Ce dernier part du principe que la variation d'un mois influence celle du suivant. Elle y ajoute des écarts imprévus piochés au hasard dans l'historique, puis rejoue 250 000 fois l'avenir jusqu'en avril 2037. Chaque simulation alterne hausses et baisses, comme les données réelles.
Dans seulement 7,8% des simulations, Claude dépasserait ChatGPT d'ici avril 2037, contre 3,8% pour Gemini. Mais dans la majorité des cas, ChatGPT resterait toujours en tête. L'étude détaille l'un des cas où Claude passe devant. Anthropic dépasse Google dès ce mois-ci, mais son retard sur ChatGPT commence par se creuser (5,88 milliards en décembre 2026). Il est aux alentours de 4,5 milliards entre août 2030 et août 2032. Puis il descend à 1,70 milliard en août 2033, et fond progressivement jusqu'au premier trimestre 2037 avant de dépasser ChatGPT en avril.
Bon évidemment il ne s'agit en aucun cas de prévisions, mais plutôt d'un scénario. Les données sur lesquelles les analystes se sont appuyées ne couvrent que treize mois seulement. Et rappelons une nouvelle fois qu'elles n'incluent ni les applications, ni l'API. Or l'accès direct à un chatbot risque, lui, de baisser face aux IA agentiques ou à l'intégration des interfaces dans des applications surmesures.