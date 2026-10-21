Point important : ces données ne portent donc que sur les accès aux sites web des fournisseurs. Cela n'inclut pas les usages API, ni même les applications mobiles.

Sur cette période, ChatGPT passe de 5,4 à 6,6 milliards de visites par mois (+22,22%). L'IA d'Anthropic, elle, enregistre une croissance fulgurante de +615,14% avec une hausse des visites de 167,8 millions à 1,2 milliard.