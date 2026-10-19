Un logiciel de minage de cryptomonnaies était installé sur son Mac, le faisant surchauffer. Quand soudain, Claude, l'IA d'Anthropic, a proposé toute seule, de supprimer le supprimer le logiciel malveillant au cours d'une demande pour créer un logiciel personnalisé.
Un développeur utilisant Claude Code pour créer une application de surveillance de température a reçu un avertissement inattendu de la part de l'agent d'intelligence artificielle. Ce dernier a détecté la présence d'un logiciel de minage de cryptomonnaie installé à l'insu de l'utilisateur sur son ordinateur Mac.
Une découverte accidentelle
L'utilisateur, sous le nom de UntilHEX sur Reddit, travaillait sur le développement d'une application destinée à surveiller la température de son Mac. Puis, soudainement, Claude Code a signalé un problème : "Votre Mac exécute un logiciel de minage de cryptomonnaie que je n'ai pas installé". L'IA a précisé avoir identifié le processus XMRig utilisant environ 1175 % du CPU, soit approximativement 12 cœurs.
Face à cette information, le développeur a reconnu que cela expliquait les performances dégradées de son ordinateur en raison de surchauffes ces derniers temps.
Une surchauffe révélatrice
Selon les éléments consultés, notamment une capture d'écran de la fenêtre Claude Code, ce logiciel malveillant aurait été ajouté à la liste des programmes de démarrage du Mac le 29 août. Depuis cette date, son ordinateur se mettant à chauffer anormalement, le développeur se serait finalement lancé dans l'idée de développer une application de surveillance de la température.
L'intervention de Claude a débuté lorsque le développeur s'est inquiété des relevés bruts des capteurs de température de son Mac, qu'il jugeait anormalement élevés. L'IA a alors confirmé que le processeur atteignait des pics de 112 degrés Celsius, une température qu'il a attribuée à une charge importante, causée par le processus XMRig mobilisant environ 12 cœurs. Le nombre total de cœurs du processeur concerné n'est pas précisé.
Le processus de nettoyage
Claude Code a ensuite détaillé comment le logiciel de minage s'était dissimulé sur l'ordinateur et configuré pour s'exécuter automatiquement au démarrage. L'agent a choisi de ne supprimer ou arrêter aucun élément de sa propre initiative, proposant plutôt son intervention : "Puis-je nettoyer cela maintenant ?", a-t-il demandé, précisant son plan d'action consistant à arrêter le malware et à déplacer les fichiers vers une zone de quarantaine plus sûre.
Dans les commentaires suivant sa publication initiale, UntilHEX a confirmé avoir autorisé Claude à procéder au nettoyage de son ordinateur. Le développeur a indiqué n'avoir dû supprimer manuellement qu'un seul fichier, en raison d'un problème d'accès rencontré par l'IA. Pour lui en tout cas, l'intervention a été efficace. Une analyse via le logiciel Malwarebytes a ensuite été réalisée afin de vérifier que le nettoyage effectué avec l'aide de l'agent d'intelligence artificielle avait bien éliminé la menace.