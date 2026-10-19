Dans les commentaires suivant sa publication initiale, UntilHEX a confirmé avoir autorisé Claude à procéder au nettoyage de son ordinateur. Le développeur a indiqué n'avoir dû supprimer manuellement qu'un seul fichier, en raison d'un problème d'accès rencontré par l'IA. Pour lui en tout cas, l'intervention a été efficace. Une analyse via le logiciel Malwarebytes a ensuite été réalisée afin de vérifier que le nettoyage effectué avec l'aide de l'agent d'intelligence artificielle avait bien éliminé la menace.