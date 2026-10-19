Dans un reportage publié par Bloomberg, les ingénieurs du son de Céline Dion détaillent les coulisses de cette installation. Au cœur du dispositif se trouve Source Intelligence, une technologie présentée en mai dernier par L-Acoustics.

Son principe repose sur l’apprentissage automatique. Le logiciel analyse en permanence le signal capté par le micro de la chanteuse pour distinguer sa voix des sons environnants. Instruments, bruits de foule, échos ou musique provenant des enceintes peuvent ainsi être atténués avant que le signal n’arrive sur la console de mixage.

L'entreprise annonce une réduction pouvant atteindre 40 décibels pour les sons non vocaux, avec une latence inférieure à 8,5 millisecondes. Des performances communiquées par le fabricant, qui ne constituent pas des mesures indépendantes réalisées pendant les concerts parisiens. L’intérêt ne se limite pas à rendre la voix de la chanteuse canadienne plus intelligible. En réduisant les sons parasites, le système diminue également les risques de larsen.

Denis Savage, ingénieur du son de Céline Dion depuis 38 ans, compare presque cette technologie à de la magie. Son objectif reste pourtant très concret : maintenir la voix de l’artiste parfaitement audible, quels que soient les arrangements musicaux ou les mouvements sur scène.