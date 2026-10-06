Le S7 Stretch Ultra développe une puissance d’aspiration annoncée de 21 000 Pa et dispose de la technologie DualBlock, destinée à limiter les cheveux et les poils qui viennent s’enrouler autour du rouleau. Le nettoyage des bords est par ailleurs assuré des deux côtés, ce qui permet de travailler au plus près des plinthes pour un résultat optimal. Aspirateur laveur oblige, l’appareil promet un lavage continu à l’eau douce et un recyclage efficace des eaux sales, à une fréquence constante de 450 tours/min.