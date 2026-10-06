À l’occasion du Prime Day, Tineco baisse fortement le prix de trois appareils pensés pour simplifier l’entretien de la maison. Jusqu’à 230 € de remise sont au programme, avec des offres qui ne se limitent pas toutes aux 6 et 7 octobre.
Faire disparaître les miettes du petit-déjeuner, récupérer les poils du chien sur le tapis, nettoyer cette tache qui s’est éternisée sur le sol… Le ménage ne manque jamais d’occasions de rappeler qu’il existe. Déjà bien connue des consommateurs, la marque Tineco propose une large gamme d’appareils conçus pour répondre à ces différentes situations, de l’aspirateur laveur capable de travailler à plat jusqu’à l’aspirateur balai spécialisé dans les poils d’animaux.
Et dans le cadre du Prime Day Amazon, trois modèles profitent de tarifs revus à la baisse. Le FLOOR ONE S7 Stretch Ultra passe de 499 à 269 euros les 6 et 7 octobre, tandis que le PURE ONE S50 Pro Pet est proposé à 229 euros au lieu de 299 euros sur la même période. Le CARPET ONE Cruiser, lui, bénéficie déjà d’une remise très intéressante, puisque son prix descend de 699 à 469 euros jusqu’au 7 octobre. Trois appareils, donc, mais pas exactement pour les mêmes tâches.
FLOOR ONE S7 Stretch Ultra : nettoyer sans devoir contourner tous les meubles
L’aspirateur laveur FLOOR ONE S7 Stretch Ultra s’adresse à celles et ceux qui veulent réunir aspiration et lavage dans un même passage. Son principal atout tient également dans sa conception 180° à plat, et une fois incliné, l’appareil peut se glisser sous les meubles bas, avec une hauteur annoncée de seulement 13 cm en position allongée.
Une caractéristique qui paraît presque évidente jusqu’au moment où il faut nettoyer sous un canapé avec un appareil qui refuse obstinément de passer. Pratique donc pour aller laver (vraiment) partout.
Le S7 Stretch Ultra développe une puissance d’aspiration annoncée de 21 000 Pa et dispose de la technologie DualBlock, destinée à limiter les cheveux et les poils qui viennent s’enrouler autour du rouleau. Le nettoyage des bords est par ailleurs assuré des deux côtés, ce qui permet de travailler au plus près des plinthes pour un résultat optimal. Aspirateur laveur oblige, l’appareil promet un lavage continu à l’eau douce et un recyclage efficace des eaux sales, à une fréquence constante de 450 tours/min.
Côté autonomie, l’appareil peut fonctionner jusqu’à 50 minutes, avec un réservoir d’eau propre de 1 litre et un réservoir d’eau sale de 0,72 litre. Et une fois le ménage terminé, pas besoin de sortir immédiatement la brosse, puisque le système FlashDry assure automatiquement le nettoyage du rouleau, ainsi que son séchage à l’air chaud à 85 °C pendant cinq minutes.
Pour le Prime Day, c’est surtout la baisse de prix qui attire l’attention, et les 6 et 7 octobre, le FLOOR ONE S7 Stretch Ultra passe de 499 à 269 euros.
Une remise de 230 euros donc, pour un appareil qui cherche clairement à éviter quelques contorsions au passage.
PURE ONE S50 Pro Pet : les poils d’animaux dans le viseur
On change de catégorie avec le PURE ONE S50 Pro Pet. Ici, pas de lavage du sol, puisqu’il s’agit d’un aspirateur balai sans fil qui mise notamment sur la gestion des cheveux et des poils d’animaux.
Pour cela, son moteur développe jusqu’à 200 AW d’aspiration, tandis que la brosse ZeroTangle est conçue pour capturer les poils tout en limitant leur enchevêtrement. Un argument qui prend tout son sens lorsque l’on partage son intérieur avec un chien ou un chat.
Le S50 Pro Pet dispose également d’un tube pliable à 180°, et là encore, l’objectif est de pouvoir passer sous un lit ou un meuble bas sans avoir à se pencher, afin de récupérer un maximum de poussières, de débris et autres poils.
L’appareil embarque une filtration en six étapes et la technologie PureCyclone, qui sépare l’air de la poussière afin de maintenir une aspiration plus constante. Son autonomie peut atteindre 90 minutes dans certaines configurations, et jusqu’à 70 minutes en mode Éco avec la brosse ZeroTangle.
Pendant le Prime Day, les 6 et 7 octobre, son tarif passe de 299 à 229 euros, soit 70 euros de remise.
Une baisse plus modeste que celle du S7 Stretch Ultra, mais qui place ce modèle dans une zone de prix nettement plus accessible pour un aspirateur balai orienté vers l’entretien quotidien et les animaux.
CARPET ONE Cruiser : parce que les tapis ont aussi leurs petites histoires
Dernier cas de figure, et pas des moindres, le CARPET ONE Cruiser s’intéresse spécifiquement aux tapis et moquettes. Là où un aspirateur classique se contente essentiellement de récupérer les poussières en surface, on est ici face à un nettoyeur conçu pour s’occuper également des saletés incrustées et du lavage des fibres.
Son intérêt apparaît notamment lorsqu’un tapis commence à accumuler les traces du quotidien : passages répétés, petites taches, miettes enfouies dans les fibres, poils d’animaux, restant de verre renversé… L’appareil combine aspiration et nettoyage humide, avec un fonctionnement pensé pour traiter les surfaces textiles sans sortir toute une panoplie de produits et d’accessoires.
Le CARPET ONE Cruiser dispose également d’un système d’autonettoyage destiné à faciliter son entretien après utilisation. Autrement dit, Tineco applique ici la même logique que sur ses aspirateurs laveurs, et après tout, si l’appareil peut prendre en charge une partie de son propre nettoyage, autant lui laisser faire, non ?
Contrairement aux deux autres offres, il n’est pas nécessaire d’attendre le Prime Day pour profiter de la baisse. Le CARPET ONE Cruiser est dès à présent proposé à 469 euros au lieu de son tarif habituel de 699 euros, soit 230 euros de remise, et ce jusqu’au 7 octobre.
Trois produits, trois usages finalement assez différents : le FLOOR ONE S7 Stretch Ultra pour les sols durs et les zones difficiles d’accès, le PURE ONE S50 Pro Pet pour l’entretien quotidien et les poils d’animaux, et le CARPET ONE Cruiser pour redonner tout leur éclat aux tapis et moquettes.
Le Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, le PURE ONE S50 Pro Pet et le CARPET ONE Cruiser sont également vendus sur le site officiel de Tineco, pour ceux qui préfèrent commander directement auprès de la marque.