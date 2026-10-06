Le Prime Day approche et Tineco en profite pour revoir nettement à la baisse le prix de deux de ses aspirateurs laveurs. Les Floor One S9 Artist Steam et Steam Pro seront proposés jusqu’à 200 € moins cher.
Quand on pense à nos appareils électroménagers, il y a ceux que l’on utilise parce qu’il faut bien faire le ménage, et ceux qui essaient de rendre la corvée un peu moins pénible, voire même « agréable ». Les aspirateurs laveurs appartiennent à cette seconde catégorie, et pour cause, ils aspirent et nettoient les sols en un seul passage, avec suffisamment d’automatisation pour éviter de jongler entre aspirateur, seau et serpillière. Très appréciée du grand public, la marque Tineco en a fait l’une de ses spécialités, notamment avec sa gamme FLOOR ONE S9.
À l’occasion du Prime Day, les 6 et 7 octobre, deux modèles vont bénéficier d’une remise particulièrement intéressante : le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, qui passera de 699 à 599 euros, et le FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, proposé à 649 euros au lieu de 849€.
Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam : la vapeur pour s'attaquer aux taches tenaces
Le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam est pensé comme un appareil capable de réunir aspiration et lavage dans un même passage. Pas besoin, donc, de commencer par ramasser les miettes avant de sortir la serpillière, puisque l'appareil peut prendre en charge les saletés sèches comme les liquides renversés sur les sols durs compatibles.
« Steam » oblige, son principal argument reste évidemment la vapeur. La technologie BoostSteam utilise un élément chauffant à 230 °C et prépare la première projection en environ 20 secondes, puis les suivantes en cinq secondes.
Cette vapeur (pulvérisée à 99°) peut être déclenchée à la demande, notamment pour s'attaquer à une tâche plus coriace. Elle fonctionne de concert avec ReverseScrub, qui vient inverser le sens de rotation du rouleau afin de renforcer l'action mécanique sur les saletés incrustées.
Une combinaison qui peut trouver tout son intérêt dans la cuisine, là où quelques gouttes de sauce ou de graisse sur le carrelage ont parfois tendance à se transformer en un souvenir durable. Ici, la vapeur va aider à ramollir les résidus incrustés, tandis que le mouvement inversé renforce l’action de frottement.
Le S9 Artist Boost Steam revendique par ailleurs une aspiration de 25 000 Pa, une technologie DualBlock destinée à limiter l'enchevêtrement des cheveux et des poils, une fonction HyperStretch 180° pour passer sous les meubles, ainsi qu'un système d'auto-nettoyage avec séchage. Son autonomie peut atteindre 60 minutes en mode silencieux et 45 minutes en mode automatique, avec des variations selon le mode utilisé et les conditions de nettoyage.
Pour le Prime Day, c'est surtout son nouveau tarif qui mérite d'être retenu, à savoir 599 euros au lieu de 699 euros, soit 100 euros de réduction, pendant les 6 et 7 octobre.
Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro : la vapeur toujours, mais aussi davantage d'autonomie et une conception plus poussée
Pour sa part, le FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro reprend le principe du modèle précédent, mais vient ajouter quelques éléments qui peuvent faire la différence lorsqu'il s'agit de nettoyer régulièrement une maison entière.
Sa technologie HyperSteam chauffe la vapeur jusqu'à 160 °C au niveau du générateur, garantissant là aussi une vapeur à 99° en sortie. On y retrouve le système ReverseScrub, tandis que la technologie iLOOP analyse les saletés rencontrées pour adapter automatiquement la puissance d'aspiration et le débit d'eau. Le principe est assez simple, puisque l'appareil ajuste son fonctionnement au lieu de demander à son utilisateur de le faire en permanence. Pratique donc.
Le Steam Pro soigne également la question des bords, avec un nettoyage sur deux côtés, et dispose d'un système DualBlock destiné à limiter les cheveux et les poils qui viennent s'enrouler autour du rouleau. Son système SmoothDrive facilite pour sa part les déplacements, notamment dans les espaces plus étroits.
Autre différence notable, son autonomie annoncée peut atteindre 90 minutes en mode silencieux et 75 minutes en mode automatique. Le S9 Artist Steam Pro dispose également d'un réservoir d'eau propre de 0,88 litre et d'un réservoir d'eau sale de 0,8 litre.
Et parce qu'un aspirateur laveur doit aussi penser à l'après-nettoyage, Tineco lui a là aussi intégré FlashDry, un système d'auto-nettoyage et de séchage. Le fabricant annonce notamment un séchage à air chaud à 85 °C en cinq minutes. Un mode SilentDry est également disponible lorsque le niveau sonore doit rester plus discret. Un modèle qui ajoute aussi une dimension plus connectée, avec Wi-Fi, application mobile, assistant vocal, ainsi qu'un écran LED.
Pour le Prime Day, la différence se fait également sur la facture, puisque le FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro passe de 849 à 649 euros, soit 200 euros de remise, correspondant à environ 23 % de réduction.
Deux jours, donc, les 6 et 7 octobre, pour profiter de ces tarifs Prime Day, et dans les deux cas, la possibilité bienvenue de réunir plusieurs étapes du ménage dans un seul appareil (vapeur incluse), tout en lui demandant de s'occuper lui-même d'une partie de son entretien.
Les 6 et 7 octobre, le Tineco Floor One S9 Artist Boost Steam est aussi proposé à 599 € et le Floor One S9 Artist Steam Pro à 649 € sur le site officiel de Tineco.