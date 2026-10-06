Quand on pense à nos appareils électroménagers, il y a ceux que l’on utilise parce qu’il faut bien faire le ménage, et ceux qui essaient de rendre la corvée un peu moins pénible, voire même « agréable ». Les aspirateurs laveurs appartiennent à cette seconde catégorie, et pour cause, ils aspirent et nettoient les sols en un seul passage, avec suffisamment d’automatisation pour éviter de jongler entre aspirateur, seau et serpillière. Très appréciée du grand public, la marque Tineco en a fait l’une de ses spécialités, notamment avec sa gamme FLOOR ONE S9.