Microsoft diffuse régulièrement des mises à jour de définitions pour Defender, y compris pour des failles zero-day pas encore exploitées activement. C'est par exemple le cas de ShieldBreak, l'exploit visant Microsoft Defender. Ce dernier a été découvert par le chercheur Nightmare Eclipse et publié quelques heures après le Patch Tuesday d'août. Plusieurs utilisateurs affectés d'un bug avancent qu'en tentant de corriger cette vulnérabilité, Microsoft aurait cassé son antivirus, lequel ne serait désormais plus en mesure de mener une analyse jusqu'à son terme

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs rapportent que l'analyse rapide (Quick Scan) et l'analyse complète (Full Scan) s'arrêtent juste avant la fin, tandis que l'analyse hors connexion (Offline Scan) se bloque généralement entre 90 et 93% de progression. L'Observateur d'événements de Windows (Event Viewer) affiche alors un code d'erreur 0xC0000005, une erreur d'accès mémoire, provenant du processus MsMpEng.exe et pointant vers mpengine.dll, le moteur chargé d'examiner les fichiers à la recherche de menaces. Des erreurs liées à une session nommée DefenderApiLoggerLowPriv apparaissent également dans ces journaux depuis plusieurs jours.

Selon Aryeh Goretsky, responsable du forum Neowin et ancien chercheur chez ESET, les versions de Defender concernées sont la v1.1.26070.7 et la v1.1.26080.2, avec les définitions virales 1.457.222.0, 1.457.225.0, 1.457.226.0, 1.457.227.0 et 1.457.230.0. Un fichier de test EICAR, inoffensif et conçu pour vérifier la réaction d'un antivirus, continue d'être repéré. Windows Defender est donc toujours capable de détecter des menaces. Par ailleurs, l'analyse manuelle de l'ensemble du disque, en dehors des trois modes prédéfinis, semble fonctionner normalement. La panne touche alors une opération bien précise du moteur d'analyse.

Microsoft n'a pas confirmé l'origine du dysfonctionnement. Les utilisateurs concernés peuvent simplement restaurer leur système à une date précédant le 16 août. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la mise à jour déployée par Microsoft parait bel et bien être la cause du problème.