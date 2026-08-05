En mai 2026, des utilisateurs avaient constaté que Chrome téléchargeait silencieusement un modèle d'IA de 4 Go sur leurs machines. Google a depuis mis à jour sa documentation pour expliquer le fonctionnement de ces téléchargements et permettre aux utilisateurs de les désactiver.
Google a discrètement revu les pages d'assistance de Chrome pour mieux expliquer comment le navigateur gère les téléchargements de modèles d'intelligence artificielle sur les appareils des utilisateurs, et pour leur donner la possibilité de retirer certains modèles.
Une découverte récente
En mai 2026, des utilisateurs avaient remarqué que Chrome téléchargeait silencieusement un modèle d'IA d'environ 4 Go sur leurs machines, sans demande préalable explicite.
Certains utilisateurs s'étaient questionnés. Le lendemain, un responsable de Chrome avait apporté des précisions, indiquant que l'IA en local constituait "un élément central de la stratégie du navigateur en matière de développement et de sécurité, et que le modèle traitait les données directement sur l'appareil."
Ce que la mise à jour de la documentation change
Entre le 29 juillet et le 1er août 2026, Google a mis à jour sa page d'assistance consacrée à l'IA en local dans Chrome. Quatre nouvelles sections ont été ajoutées, portant respectivement sur les conditions d'éligibilité des appareils et les conditions de téléchargement. D'autres informations concernant la gestion sur plusieurs utilisateurs et plusieurs appareils, ainsi que les règles spécifiques aux environnements d'entreprise, ont également été ajoutées.
Chrome ne tente aucun téléchargement si l'appareil ne dispose pas du matériel nécessaire pour faire fonctionner le modèle. Les machines incompatibles sont donc simplement ignorées.
Pour les appareils éligibles, Chrome vérifie désormais plusieurs conditions avant de lancer le téléchargement. La connexion internet ne doit pas être limitée par des verrouillages réseau, le support de stockage doit avoir au moins 20 Go d'espace disponible, incluant le modèle de 4 Go, et la machine doit avoir une puissance de traitement suffisante.
Comment gérer ces téléchargements
Google apporte également plus de clarté sur la manière dont les utilisateurs peuvent contrôler ces téléchargements. La documentation précise que le seul moyen pris en charge pour les gérer est le bouton de basculement intitulé "IA sur l'appareil" dans les paramètres de Chrome.
Google déconseille par ailleurs de rechercher et de supprimer manuellement les fichiers du modèle. Cette approche ne suffit pas à empêcher Chrome de les re-télécharger. En revanche, lorsque le bouton est désactivé, Chrome supprime les fichiers concernés et désactive toutes les fonctionnalités qui en dépendent. Le navigateur ne vérifie à nouveau l'éligibilité et ne relance un téléchargement que si l'option est réactivée par l'utilisateur.
Ces paramètres s'appliquent individuellement, par utilisateur et par appareil. Les administrateurs informatiques disposent quant à eux d'un contrôle distinct via la politique Chrome Enterprise.
Une mise à jour qui intervient à point nommé
Google pas confirmé le lien entre cette mise à jour de la documentation et les signalements de mai 2026.
La proximité dans le temps entre les deux événements laisse toutefois penser que la clarification n'est pas sans rapport avec les réactions qu'avaient suscitées ces téléchargements silencieux de Gemini Nano, le modèle d'IA embarqué de Chrome.
- Vitesse de navigation imbattable
- Écosystème d'extensions très riche
- Synchronisation multi-appareils fluide