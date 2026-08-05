Google déconseille par ailleurs de rechercher et de supprimer manuellement les fichiers du modèle. Cette approche ne suffit pas à empêcher Chrome de les re-télécharger. En revanche, lorsque le bouton est désactivé, Chrome supprime les fichiers concernés et désactive toutes les fonctionnalités qui en dépendent. Le navigateur ne vérifie à nouveau l'éligibilité et ne relance un téléchargement que si l'option est réactivée par l'utilisateur.