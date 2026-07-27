À l'ouverture, Firefox vous accueillera avec de nouveaux widgets

Mozilla continue d'enrichir la page de nouvel onglet de Firefox avec de nouveaux widgets. Le dernier en date propose une grille de mots croisés renouvelée chaque jour, générée par IA à partir de l'actualité.
Ce widget s'appuie sur Particle, une intelligence artificielle qui lit et résume l'actualité pour composer de nouvelles définitions chaque jour. Les réponses renvoient vers des articles permettant de vérifier une piste ou d'en savoir plus sur le sujet abordé.
Une grille jouable sans quitter la page, entre définitions et articles liés
Le principe reprend celui d'une grille classique. Un clic sur une case active la ligne ou la colonne correspondante, un second clic bascule entre les définitions horizontales et verticales. La définition s'affiche en bas de l'écran et la réponse se tape directement dans la grille. Un bouton d'aide offre un indice en cas de blocage. Comme les mots à trouver sont liés à l'actualité du jour, certaines définitions renvoient vers l'article correspondant, une manière de vérifier une réponse avant de la valider. Baptisé pour l'instant "Daily Grind", le jeu reste aussi accessible via un lien direct, sans passer par Firefox.
Cette grille rejoint une liste de modules déjà disponibles ou en préparation : une liste de tâches, un minuteur, un suivi de cours de bourse, une horloge mondiale, une photo du jour, un rapport de confidentialité et une version agrandie du widget météo existant. Pendant la Coupe du monde 2026, la page a déjà affiché les scores en direct. Chaque widget se configure, se redimensionne et se désactive individuellement.
Le déploiement a commencé pour une partie des utilisateurs, selon la région et la langue du navigateur. Mozilla teste aussi régulièrement de nouvelles fonctions sur un échantillon réduit d'utilisateurs, via le réglage "Autoriser Firefox à exécuter des études de fonctionnalités". Sans ces widgets par défaut, il reste possible de les activer à la main sur Firefox 153 et les versions suivantes, depuis les paramètre avancée via about:config. Il suffit d'y chercher l'interrupteur général browser.newtabpage.activity-stream.widgets.system.enabled et de le passer sur la valeur true, puis de rechercher individuellement chaque module disponible avec la requête activity-stream.widgets.
Mozilla n'a fixé aucune date de déploiement général, même si la fonction figure déjà sur son site d'assistance. Ce nouveau widget arrive pendant que l'équipe prépare deux autres changements majeurs. D'une part, le nouveau calendrier de sorties de Firefox doit passer à une release toutes les deux semaines à partir de la version 155, début septembre 2026. Par ailleurs, nous rapportions aussi en mai la confirmation du projet Nova, une refonte qui doit revoir l'apparence des onglets et des menus pour la première fois depuis 2021.
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