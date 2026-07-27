À l'ouverture, Firefox vous accueillera avec de nouveaux widgets

Le principe reprend celui d'une grille classique. Un clic sur une case active la ligne ou la colonne correspondante, un second clic bascule entre les définitions horizontales et verticales. La définition s'affiche en bas de l'écran et la réponse se tape directement dans la grille. Un bouton d'aide offre un indice en cas de blocage. Comme les mots à trouver sont liés à l'actualité du jour, certaines définitions renvoient vers l'article correspondant, une manière de vérifier une réponse avant de la valider. Baptisé pour l'instant "Daily Grind", le jeu reste aussi accessible via un lien direct, sans passer par Firefox.

Cette grille rejoint une liste de modules déjà disponibles ou en préparation : une liste de tâches, un minuteur, un suivi de cours de bourse, une horloge mondiale, une photo du jour, un rapport de confidentialité et une version agrandie du widget météo existant. Pendant la Coupe du monde 2026, la page a déjà affiché les scores en direct. Chaque widget se configure, se redimensionne et se désactive individuellement.