Deuxième addition visible : la génération de QR codes directement depuis Firefox, via un clic droit sur l'onglet actif. Pas une révolution sur le principe (des extensions font ça depuis des années), mais l'intégration native élimine un cas d'usage qui envoyait systématiquement vers des applications tierces. Utile pour partager une page vers un téléphone ou l'imprimer sur une affiche.

L'autre nouveauté structurante de cette version concerne la gestion des profils. Firefox 153 intègre nativement un système de profils distincts (travail, perso, planification de vacances, etc.), chacun avec ses propres paramètres, extensions et historique. Jusqu'ici, jongler entre plusieurs profils relevait surtout de la bidouille ou des extensions tierces. La 153 intègre cette gestion dans une interface dédiée, accessible depuis les préférences de Firefox.

Côté PDF, le chantier amorcé dès Firefox 151 se poursuit. La 153 permet de fusionner des documents par glisser-déposer dans le volet latéral, d'insérer des images comme nouvelles pages et d'améliorer la surbrillance de texte. Chrome ne propose rien de comparable nativement.

Sur le plan réglementaire, une nouveauté passe sous les radars mais mérite d'être signalée pour les utilisateurs européens. Firefox 153 vérifie et affiche désormais les certificats QWAC (Qualified Website Authentication Certificates), définis par le règlement eIDAS. En 2023, Mozilla avait cosigné une lettre ouverte contre la version initiale du texte, qui aurait forcé les navigateurs à accepter ces certificats sans contrôle de sécurité. Le Parlement européen a amendé le dispositif début 2024, et c'est cette version remaniée que Firefox applique aujourd'hui.

Le dernier Firefox mensuel : Mozilla accélère sur les traces de Chrome

Depuis 2021, Google livre Chrome toutes les quatre semaines. Firefox tenait le rythme mensuel hérité de 2011, quand la cadence accélérée avait été une rupture radicale avec l'ère Firefox 3.x. À partir de Firefox 155, prévu début septembre, Mozilla passe à une release toutes les deux semaines, un changement que la fondation présente elle-même comme une expérimentation. Le mouvement dépasse Mozilla : Google avait annoncé dès mars la même bascule bihebdomadaire pour Chrome, effective le 8 septembre.

Le changement de cadence signifie des correctifs de sécurité plus rapides, des fonctionnalités livrées par tranches plus fines et une pression moindre sur chaque numéro de version. Pour l'utilisateur lambda, ce sera surtout une ligne de notification de plus dans les paramètres. Pour les équipes IT, c'est une variable à intégrer dans les cycles de validation logicielle, notamment celles qui vont adopter cette version 153 comme ESR.

Et c'est là le second fait notable de cette release : Firefox 153 est la nouvelle ESR, la version que les entreprises, les administrations et les systèmes embarqués vont figer pour les quinze prochains mois. Mozilla renouvelle sa branche ESR chaque année, avec au moins quinze mois de correctifs par version : cette 153 sera donc maintenue jusqu'à fin 2027, HDR, profils natifs et QWACs eIDAS compris. Pour les équipes IT françaises qui doivent composer avec les exigences d'eIDAS, c'est probablement la mise à jour la plus concrètement utile de cette ESR.

Firefox 153 clôt quinze ans de releases mensuelles. Pour Mozilla, l'urgence n'est plus de livrer des fonctionnalités à date fixe. C'est de corriger les failles au même rythme que la concurrence. Enfin.