Paste Protect cible en particulier une technique connue sous le nom de ClickFix. Ça ne vous parle peut-être pas ? Son fonctionnement est assez simple, il repose sur la tromperie. L'utilisateur est exposé à un faux message d'erreur, un CAPTCHA frauduleux ou une vidéo qui refuse de se lancer. Il est alors incité à copier une commande et à la coller dans un terminal ou dans la boîte de dialogue Exécuter de Windows.