Marre du son trop faible ? Opera booste le volume du navigateur à 500%

Opera One intègre un amplificateur de volume natif capable de pousser le son jusqu'à 500%, une première dans un navigateur grand public. La mise à jour apporte aussi YouTube et Twitch dans la barre latérale, ainsi qu'une fenêtre Picture-in-Picture revue.
Opera One propose depuis quelques années une barre latérale enrichie pour éviter de jongler entre les onglets. Cette nouvelle mise à jour va plus loin en s'attaquant à un problème audio que les extensions tierces ne réglaient qu'imparfaitement.
Monter le son à 500 % sans extension : Opera résout un problème vieux comme le web
Vous avez déjà ouvert une vidéo de conférence ou un vieux tutoriel enregistré dans de mauvaises conditions, réglé votre système à fond, et obtenu... un murmure. Jusqu'ici, la seule solution consistait à installer une extension tierce, et surtout, à observer ses effets de bord. Ces outils s'appuient sur des API intermédiaires qui causent régulièrement des problèmes d'affichage en plein écran et déclenchent des alertes de sécurité du navigateur.
Opera One contourne le problème en intégrant l'amplificateur directement dans le moteur du navigateur. Le traitement se fait de manière native, ce qui permet de supprimer les conflits avec le mode plein écran et les avertissements de sécurité. L'éditeur explique que le gain possible monte à 500 % du volume d'origine.
Surtout, cette nouvelle fonctionnalité peut être contrôlée pour chaque onglet. L'un d'entre eux peut jouer de la musique de fond à 5 % pendant qu'un autre diffuse une vidéo à 500%. Opera explique que chaque source audio dispose de son propre curseur. Bon, en pratique, on imagine quand même assez mal un tel scénario…
Dans un communiqué, Mohammed Salah, directeur produit senior chez Opera, ajoute par contre : « Attention, cependant, à ne pas saturer les haut-parleurs de votre ordinateur portable ». Et le conseil est sérieux : 500 %, c'est donc cinq fois le volume normal. Les enceintes intégrées d'un ordinateur portable n'ont pas été initialement conçues pour ça.
Opera soigne les fenêtres flottantes
En parallèle, la mise à jour ajoute YouTube et Twitch directement dans le panneau latéral d'Opera One. Ces deux plateformes rejoignent les services déjà accessibles sans quitter l'onglet actif. Le panneau peut rester épinglé en affichage côte à côte, ou se transformer en fenêtre flottante qu'il est possible de déplacer sur n'importe quelle page.
La fonctionnalité Picture-in-Picture a également été revue. Elle prend désormais en charge tous les sites de visioconférence compatibles avec ce mode, dont Zoom. Jusqu'ici, l'activation était globale. Désormais, chaque site dispose de son propre paramètre : vous pouvez autoriser le PiP automatique pour Google Meet sans l'activer sur d'autres services. Au passage, la fenêtre flottante adopte aussi le thème choisi dans Opera One.
Récemment, les développeurs ont intégré le connecteur MCP afin de permettre à ChatGPT ou Claude de prendre le contrôle du navigateur. Cette nouveauté est disponible en version expérimentale.
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