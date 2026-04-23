Marre du son trop faible ? Opera booste le volume du navigateur à 500%

Vous avez déjà ouvert une vidéo de conférence ou un vieux tutoriel enregistré dans de mauvaises conditions, réglé votre système à fond, et obtenu... un murmure. Jusqu'ici, la seule solution consistait à installer une extension tierce, et surtout, à observer ses effets de bord. Ces outils s'appuient sur des API intermédiaires qui causent régulièrement des problèmes d'affichage en plein écran et déclenchent des alertes de sécurité du navigateur.

Opera One contourne le problème en intégrant l'amplificateur directement dans le moteur du navigateur. Le traitement se fait de manière native, ce qui permet de supprimer les conflits avec le mode plein écran et les avertissements de sécurité. L'éditeur explique que le gain possible monte à 500 % du volume d'origine.