ChatGPT et Claude peuvent désormais prendre la main sur Opera One et Opera GX

Opera étend à ses navigateurs grand public une fonctionnalité jusqu'ici réservée à son offre premium. Browser Connector permet désormais à ChatGPT et Claude d'accéder directement au contenu de vos onglets ouverts, sans aucun copier-coller.
Opera déploie aujourd'hui Browser Connector sur Opera One et Opera GX. Cette fonctionnalité gratuite repose sur le protocole MCP pour connecter des assistants IA externes au contenu de votre session de navigation en temps réel.
Browser Connector : le MCP quitte le laboratoire pour le grand public
Fin mars 2026, nous rapportions qu'Opera Neon, le navigateur agentique payant de l'éditeur norvégien, avait introduit un MCP Connector. Ce dernier permettait à Claude et ChatGPT de prendre la main et de piloter le navigateur. Rappelons que le MCP, ou Model Context Protocol, est un protocole standardisé qui fonctionne comme une prise universelle : il permet à n'importe quel assistant IA compatible de se "brancher" sur un outil tiers - ici le navigateur - et d'y accéder directement.
Browser Connector reprend cette technologie et la rend disponible gratuitement dans Opera One et Opera GX, en mode Early Bird, c'est-à-dire dans l'environnement de test des navigateurs. Jusqu'à présent, recourir à une IA externe pendant une session de navigation impliquait de copier manuellement le contenu d'une page pour lui fournir un contexte.
Browser Connector supprime cette contrainte : une fois activé, ChatGPT ou Claude peut lire les pages visitées, identifier les onglets ouverts et prendre des captures d'écran pour analyser des images ou des graphiques. L'IA dispose ainsi d'une vue en temps réel de ce que l'utilisateur a sous les yeux, sans intervention de sa part.
Pour activer la fonctionnalité, il faut ouvrir les Paramètres d'Opera One ou d'Opera GX, rechercher "Services d'IA", installer Browser Connector, puis y connecter un compte ChatGPT ou Claude.
Opera justifie ce choix par une stratégie d'ouverture qu'il défend depuis ses premières intégrations d'IA : ChatGPT avait rejoint la barre latérale du navigateur dès début 2023, avant le déploiement d'une IA interne multi-LLM. "Grâce à Browser Connector, Opera garantit à ses utilisateurs qu'ils ne sont pas liés à l'écosystème d'une seule entreprise, mais qu'ils sont libres de combiner les meilleurs outils pour répondre à leurs besoins spécifiques", affirme Mohamed Salah, directeur principal des produits chez Opera.
- VPN gratuit intégré
- Interface moderne
- Bloqueur de pubs efficace