ChatGPT et Claude peuvent désormais prendre la main sur Opera One et Opera GX

Fin mars 2026, nous rapportions qu'Opera Neon, le navigateur agentique payant de l'éditeur norvégien, avait introduit un MCP Connector. Ce dernier permettait à Claude et ChatGPT de prendre la main et de piloter le navigateur. Rappelons que le MCP, ou Model Context Protocol, est un protocole standardisé qui fonctionne comme une prise universelle : il permet à n'importe quel assistant IA compatible de se "brancher" sur un outil tiers - ici le navigateur - et d'y accéder directement.

Browser Connector reprend cette technologie et la rend disponible gratuitement dans Opera One et Opera GX, en mode Early Bird, c'est-à-dire dans l'environnement de test des navigateurs. Jusqu'à présent, recourir à une IA externe pendant une session de navigation impliquait de copier manuellement le contenu d'une page pour lui fournir un contexte.