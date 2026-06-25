Un « gatekeeper », ou « contrôleur d'accès », au sens du Digital Markets Act, désigne une entreprise dont la plateforme est devenue un passage obligé entre les entreprises et leurs clients, au point de pouvoir dicter ses conditions au reste du marché. Une désignation formelle au titre du DMA entraîne une série d'obligations précises. AWS et Azure devraient garantir l'interopérabilité et la portabilité des données gratuitement, afin que leurs clients puissent changer de fournisseur sans obstacle technique. Des règles interdiraient par ailleurs l'auto-préférence de leurs propres outils d'intelligence artificielle et de bases de données, tandis que les pratiques de licence pénalisant les clouds concurrents seraient prohibées.

Si AWS ou Azure devaient extraire leurs données, il leur en coûterait jusqu'à 0,08 euro par gigaoctet, les « egress fees ». En cas de désignation, AWS et Azure devraient en plus rendre la portabilité des données techniquement et contractuellement possible sans surcoût. IEt il en va de même pour une entreprise qui a construit son architecture autour d'AWS IAM ou d'Azure Databricks. Elle devrait par ailleurs réécrire une partie de son code applicatif pour migrer, indépendamment de tout frais de transfert.

OVHcloud, Hetzner et Scaleway, qui cumulent environ 15 % des revenus cloud en Europe, pourraient se frotter les mains et profiter de ces obligations pour capter des clients aujourd'hui bloqués par le coût de migration.