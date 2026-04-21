Les attaques qui visent les données des profils Google sont de plus en plus nombreuses : fuite de mots de passe colossale, extensions Chrome malveillantes, faux parcours de sécurisation de comptes… Les méthodes ne manquent pas. Il est pourtant possible, en quelques minutes à peine, de renforcer considérablement la sécurité de votre compte : on vous explique comment faire.