Les comptes Google sont des cibles privilégiées pour les pirates. Pour éviter toute mauvaise surprise, bien configurer vos paramètres est primordial.
Les attaques qui visent les données des profils Google sont de plus en plus nombreuses : fuite de mots de passe colossale, extensions Chrome malveillantes, faux parcours de sécurisation de comptes… Les méthodes ne manquent pas. Il est pourtant possible, en quelques minutes à peine, de renforcer considérablement la sécurité de votre compte : on vous explique comment faire.
1. Faites le point
La première chose à faire est de dresser un état des lieux. Bonne nouvelle, Google a pensé a tout et vous propose l'outil Check-up Sécurité : connectez-vous sur myaccount.google.com et, dans la colonne de gauche, cliquez sur « Sécurité et connexion », puis sur la première option visible « Votre compte Google est protégé ».
Si la sécurité de votre compte a besoin d'être renforcée, vous trouverez ici plusieurs recommandations utiles.
2. Améliorez la validation en 2 étapes
Vous avez probablement mis en place une double authentification sur votre compte (si non, il est grand temps de le faire). Beaucoup de personnes utilisent un code envoyé par SMS pour s'authentifier, mais cela n'est pas toujours la méthode la plus sûre. Dans la section « Sécurité et connexion de votre compte », cliquez sur « Validation en deux étapes ».
Configurez ici une invite Google et ajoutez l'application Google Authenticator en solution de secours. Ce petit changement vous permettra de renforcer considérablement la sécurité de votre profil.
3. Faites le ménage dans vos apps tierces
Nous sommes nombreux à connecter tout un tas d'applications tierces à notre compte Google puis à oublier ensuite de révoquer les accès des services inutilisés. Cette mauvaise habitude augmente les risques de compromission. Prenez donc le temps de faire un petit nettoyage en vous rendant dans « Sécurité et Connexion » » « Vos connexions à des applis et services tiers » > « Voir toutes les connexions ».
Ici, cliquez sur les applis dont vous ne vous servez plus et supprimez la connexion.
4. Supprimez les sessions inutiles
De même, il est possible que d'anciens appareils soient toujours connectés à votre compte Google Rendez-vous à nouveau dans « Sécurité et connexion », puis dans la section « Vos appareils » et cliquez sur « Gérer tous vos appareils ».
Déconnectez tous les dispositifs dont vous ne vous servez plus pour éviter de fournir des points d'accès supplémentaires aux pirates.
5. Renforcez vos options de récupération
Enfin, afin de vous éviter de vous arracher les cheveux en cas de problème, il est nécessaire de vérifier régulièrement que votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail de récupération sont bien à jour. Ils se trouvent dans « Sécurité et connexion» > « Comment vous connecter à Google ».
Profitez-en également, si vous ne l'avez jamais fait, pour générer et télécharger des codes de secours. Vous les trouverez dans « Validation en deux étapes » > « Obtenir des codes de secours ».