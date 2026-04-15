Aadam Jacobs, 59 ans, surnommé le "Chicago tape guy", a capté plus de 10 000 concerts depuis 1984, principalement dans les clubs de Chicago mais aussi dans d'autres villes américaines. 40 ans plus tard, ces cassettes risquent de se dégrader. Il a donc accepté de confier sa collection à une équipe de bénévoles chargée de numériser, de classer et de diffuser ces enregistrements.

Dans les années 80, Aadam Jacobs glissait discrètement son enregistreur dans sa veste pour capter des concerts. Il a par exemple assisté à ceux de Nirvana dans des clubs de Chicago plus de deux ans avant que le groupe ne s'impose auprès du grand public avec l'album "Nevermind" en 1991. Ces prises de son ont été réalisées avant la notoriété des artistes, dans des salles modestes et avec du matériel amateur. Elles donnent donc à la collection une dimension documentaire venant compléter les enregistrements officiels.