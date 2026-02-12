Rappelons que sur Mac, Orion est passé en version 1.0 en novembre dernier. Soulignons par ailleurs que WebKit a connu une évolution majeure en 2025. Le moteur est passé de 43% à 99% de réussite aux tests d'interopérabilité Interop 2025, dépassant même les performances de Chrome et Firefox sur l'année. Cette progression devrait logiquement bénéficier directement à Orion. D'un côté, les développeurs web profiteront d'une meilleure compatibilité, de l'autre, les internautes pourront migrer plus facilement depuis un navigateur Chromium.

Orion sur Windows, c'est donc un peu comme si Safari faisait son grand retour et surtout cela apportera un peu de diversification face à la pléthore de navigateurs Chromium et aux différents forks de Firefox. Il y a eu des tentatives de portage de Webkit sur Windows, notamment avec Midori qui utilise une version aujourd'hui trop archaïque du moteur de rendu ou encore Split Browser, relativement dépouillé et dont le projet Github ne semble pas avoir été touché depuis quatre ans.

De son côté, Orion se positionne comme une alternative axée sur la confidentialité, sans télémétrie ni publicité. Si Kagi n'a pas communiqué de date précise pour une première mouture, cette ouverture à Windows pourrait booster son modèle économique : une version payante du navigateur permet, entre autres, d'accéder aux versions bêta disposant des dernières avancées sur WebKit. Rendez-vous ici pour prendre connaissance de l'avancement des travaux et faire partie des premiers testeurs