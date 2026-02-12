Le navigateur Orion, développé par Kagi, présente l'avancée des travaux pour sa version Windows. Une première image de l'application vient d'être dévoilée et l'éditeur invite les utilisateurs à s'inscrire pour obtenir la version de test qui sera disponible dans le courant de l'année.
Orion Browser a publié sur X la première capture d'écran de sa version Windows. La version finale est prévue avant la fin de cette année.
WebKit sur Windows, ce n'est pas aussi simple
La particularité d'Orion, c'est qu'il repose sur le moteur de rendu WebKit, celui qui propulse Safari d'Apple. Et cette architecture pose un défi de taille : WebKit n'est pas conçu pour fonctionner nativement sur Windows. D'ailleurs, Safari était précédemment disponible pour l'OS de Microsoft avant qu'Apple ne décide de jeter l'éponge en 2012 faute de parts de marché et au regard de la complexité de maintenance. Kagi doit donc adapter tout le socle technique du navigateur pour le faire tourner sur un système qui ne le prend pas en charge par défaut.
L'image partagée montre l'interface du navigateur sur Windows. On y retrouve le design d'Orion, avec son système de gestion des onglets, sa barre d'adresse épurée et une apparence globalement minimaliste alors que la plupart des navigateurs tendent à intégrer toujours plus d'IA. Les développeurs n'ont pas opté pour Swift mais C# et WinUI3. L'autre particularité d'Orion, c'est qu'il prend en charge non seulement les extensions de Chrome mais également celles de Firefox. Sur macOS, Orion est donc une version survitaminée de Safari. Kagi promet que sur Windows, le navigateur assurera aussi cette double compatibilité.
Enfin un peu de neuf sur Windows
Rappelons que sur Mac, Orion est passé en version 1.0 en novembre dernier. Soulignons par ailleurs que WebKit a connu une évolution majeure en 2025. Le moteur est passé de 43% à 99% de réussite aux tests d'interopérabilité Interop 2025, dépassant même les performances de Chrome et Firefox sur l'année. Cette progression devrait logiquement bénéficier directement à Orion. D'un côté, les développeurs web profiteront d'une meilleure compatibilité, de l'autre, les internautes pourront migrer plus facilement depuis un navigateur Chromium.
Orion sur Windows, c'est donc un peu comme si Safari faisait son grand retour et surtout cela apportera un peu de diversification face à la pléthore de navigateurs Chromium et aux différents forks de Firefox. Il y a eu des tentatives de portage de Webkit sur Windows, notamment avec Midori qui utilise une version aujourd'hui trop archaïque du moteur de rendu ou encore Split Browser, relativement dépouillé et dont le projet Github ne semble pas avoir été touché depuis quatre ans.
De son côté, Orion se positionne comme une alternative axée sur la confidentialité, sans télémétrie ni publicité. Si Kagi n'a pas communiqué de date précise pour une première mouture, cette ouverture à Windows pourrait booster son modèle économique : une version payante du navigateur permet, entre autres, d'accéder aux versions bêta disposant des dernières avancées sur WebKit. Rendez-vous ici pour prendre connaissance de l'avancement des travaux et faire partie des premiers testeurs