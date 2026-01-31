Derrière la prouesse d'ingénierie se cache une question d'usage bien plus épineuse que la simple chimie. La technologie résout techniquement l'oubli, mais elle ouvre grand la porte au flicage thérapeutique automatisé. Si votre médecin ou votre assureur sait instantanément que vous avez sauté la dose du mardi soir, la relation de confiance change drastiquement de nature.

On s'éloigne ici du simple gadget pour geeks hypocondriaques pour toucher à la structure même du suivi patient. Ce n'est plus le malade qui déclare prendre son traitement, c'est son corps qui témoigne pour lui et parfois contre son gré. Le MIT ne livre pas ici qu'un produit, mais une nouvelle philosophie de la preuve médicale où l'erreur humaine n'a plus sa place. Reste à voir si les patients accepteront d'avaler un espion, aussi bienveillant soit-il, avec leur verre d'eau matinal.