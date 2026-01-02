ChatGPT Atlas n'est pas encore disponible sur Windows mais Microsoft est déjà prêt à le bloquer

Trois flags expérimentaux ont été identifiés dans la version de développement d'Edge : msEdgeAtlasDownloadBingReferrerHideIntercept , msEdgeAtlasDownloadIntercept et msEdgeAtlasDownloadInterceptTreatmentParam . Ces identifiants ne laissent aucun doute sur leur fonction : bloquer ou freiner le téléchargement d'Atlas via des messages d'avertissement.

Le procédé rappelle celui utilisé pour Chrome. Lorsqu'un utilisateur cherche à télécharger le navigateur de Google sur Bing, un message apparaît pour vanter les mérites d'Edge : VPN intégré via Cloudflare, Microsoft Rewards et Copilot. Si l'utilisateur persiste et accède à la page de téléchargement de Chrome, une seconde alerte surgit. Elle souligne qu'Edge utilise la même technologie Chromium, rendant le changement soi-disant inutile selon Microsoft.

​Le blog spécialisé Windows Latest précise avoir scanné les mises à jour d'Edge Canary avec un script spécifique pour débusquer ces flags masqués. Atlas n'étant pas encore disponible sur Windows, impossible de tester concrètement leur activation. OpenAI a cependant bel et bien confirmé le développement d'une version Windows sans donner de calendrier précis.