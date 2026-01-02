ChatGPT Atlas n'est pas encore disponible sur Windows mais Microsoft est déjà prêt à le bloquer

Microsoft prépare un accueil particulier pour Atlas, le navigateur d'OpenAI. Des fonctionnalités expérimentales ont été repérées dans la version canary de Edge visant à dissuader les utilisateurs de télécharger ce concurrent dopé à l'IA.
On le sait, Microsoft fait tout pour imposer Bing et Microsoft Edge. Et alors qu'en 2026 semble se profiler la guerre des navigateurs IA, l'éditeur de Redmond n'a pas dit son dernier mot. Si OpenAI a promis qu'Atlas sera bientôt disponible sur Windows, ce dernier semble déjà être dans le viseur de Microsoft.
Une mécanique rodée contre les concurrents
Trois flags expérimentaux ont été identifiés dans la version de développement d'Edge :
msEdgeAtlasDownloadBingReferrerHideIntercept,
msEdgeAtlasDownloadIntercept et
msEdgeAtlasDownloadInterceptTreatmentParam. Ces identifiants ne laissent aucun doute sur leur fonction : bloquer ou freiner le téléchargement d'Atlas via des messages d'avertissement.
Le procédé rappelle celui utilisé pour Chrome. Lorsqu'un utilisateur cherche à télécharger le navigateur de Google sur Bing, un message apparaît pour vanter les mérites d'Edge : VPN intégré via Cloudflare, Microsoft Rewards et Copilot. Si l'utilisateur persiste et accède à la page de téléchargement de Chrome, une seconde alerte surgit. Elle souligne qu'Edge utilise la même technologie Chromium, rendant le changement soi-disant inutile selon Microsoft.
Le blog spécialisé Windows Latest précise avoir scanné les mises à jour d'Edge Canary avec un script spécifique pour débusquer ces flags masqués. Atlas n'étant pas encore disponible sur Windows, impossible de tester concrètement leur activation. OpenAI a cependant bel et bien confirmé le développement d'une version Windows sans donner de calendrier précis.
Une concurrence qui inquiète Redmond
Microsoft ne craint peut-être pas directement Atlas, mais redoute de perdre des parts de marché face à ses fonctionnalités agentiques. Copilot dans Edge propose déjà des capacités similaires : résumés de pages, automatisation de tâches basiques, mémorisation contextuelle. Problème : ces fonctions restent bridées géographiquement et techniquement moins abouties que ce qu'OpenAI déploie sur macOS. D'autant qu'Open n'est pas (encore ?) dans le collimateur des autorités européennes. Il y a donc fort à parier que l'édition Windows soit également disponible chez nous contrairement à la version Copilot de Edge.
Lors de notre prise en main d'Atlas en octobre dernier, nous avions pointé sa capacité à stocker des "souvenirs" détaillés de navigation, bien au-delà d'un historique classique. Le mode agent d'Atlas permet au navigateur d'ouvrir des onglets, de remplir des formulaires et de comparer des offres de manière autonome. Cette dimension proactive transforme l'usage du navigateur en assistant personnel. Microsoft a réagi deux jours après le lancement d'Atlas en annonçant Copilot Actions et Journeys pour Edge, des outils qui visent les mêmes cas d'usage, mais pour les internautes américains uniquement.
Et Microsoft a de quoi transpirer ; ChatGPT compte des millions d'utilisateurs quotidiens. Si l'entreprise pousse Atlas via son interface principale, la croissance récente d'Edge pourrait être menacée. Microsoft contrôle certes Windows, mais ne dispose pas d'un système d'exploitation mobile dominant, contrairement à Google avec Android ou Apple avec iOS. Atlas arrivera sur ces plateformes dans les prochains mois, augmentant encore la pression sur pour la firme de Redmond.