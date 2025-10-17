Alors, quand pourrons-nous enfin voir le tout premier appareil Samsung à trois écrans ? Eh bien, selon une information qui nous vient de Bloomberg, Samsung aurait décidé de le présenter durant le prochain sommet de la coopération Asie-Pacifique (APEC).

Ce dernier aura lieu durant la fin du mois d'octobre, pour s'achever le 1er novembre. Il est organisé cette année dans le pays d'origine de Samsung, la Corée du Sud, au niveau de la ville de Gyeongju. D'après les informations du média américain, le modèle présenté devrait être gardé sous verre, et ne pourrait donc pas être manipulé par les invités.