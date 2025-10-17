Le géant sud-coréen a choisi l'événement durant lequel il va présenter son smartphone pliant à trois écrans. Et le monde devrait avoir les yeux braqués dessus.
Beaucoup a déjà été dit sur le très attendu smartphone pliant à trois écrans de Samsung. Cet appareil, que l'on pensait cantonné à l'Asie, devrait finalement être commercialisé dans beaucoup plus de pays. Et pour lui faire une publicité d'enfer, le géant de l'électronique a décidé de le présenter officiellement à l'occasion d'un événement spécial.
Une présentation prévue pour le sommet de l'APEC
Alors, quand pourrons-nous enfin voir le tout premier appareil Samsung à trois écrans ? Eh bien, selon une information qui nous vient de Bloomberg, Samsung aurait décidé de le présenter durant le prochain sommet de la coopération Asie-Pacifique (APEC).
Ce dernier aura lieu durant la fin du mois d'octobre, pour s'achever le 1er novembre. Il est organisé cette année dans le pays d'origine de Samsung, la Corée du Sud, au niveau de la ville de Gyeongju. D'après les informations du média américain, le modèle présenté devrait être gardé sous verre, et ne pourrait donc pas être manipulé par les invités.
Une grande vitrine internationale pour Samsung
Mais il ne fait aucun doute que le choix de ce grand événement est un plus pour Samsung, qui pourra jouer à la maison. Le sommet de l'APEC devrait être d'autant plus scruté cette année par les médias internationaux que Donald Trump et Xi Jinping devraient se rencontrer dans les marges de ce forum.
Une rencontre qui sera extrêmement importante, puisque les deux géants ont récemment relancé leur guerre commerciale. La presse sera donc présente en masse, pour un événement qui sera sûrement le plus important au monde durant ces jours-ci. Samsung pourrait ainsi s'offrir une bonne publicité à peu de frais en présentant durant ce moment très couvert son smartphone, qui devrait s'appeler le Samsung Galaxy G Fold.