Plusieurs millions de dollars et des milliers de soutiens ont propulsé l’Omni dans la catégorie des campagnes les plus rapides de l’été, selon la communication officielle relayée par la presse spécialisée. Dans la foulée, la précommande s’ouvre aux États‑Unis et au Canada avec des prix d’appel et une fenêtre clairement annoncée, tandis que le reste du monde reste adossé au financement participatif.

La prévente court du 23 septembre au 20 octobre 2025, avec un tarif d’entrée fixé à 848 dollars aux États‑Unis et 1 292 dollars au Canada, assorti d’une remise de paiement et d’un lot de cadeaux de lancement. Les premières expéditions américaines débutent le 20 octobre, quand l’Europe devra continuer de vérifier frais et délais via la campagne active.