Pensée pour accompagner le corps à chaque mouvement, la LiberNovo Omni a franchi la barre des 7,5 millions de dollars de financement participatif et enclenche désormais sa phase de précommande en Amérique du Nord. En Europe, l’accès continue de passer par la campagne, le temps que la distribution directe se mette en place.
Au‑delà du battage, la promesse est claire : réduire la fatigue en synchronisant le soutien du dos, de la nuque, des accoudoirs et de l’assise, plutôt que d’accumuler des réglages ponctuels. La marque détaille un système mécanique coordonné et un module lombaire motorisé, pour un maintien qui s’ajuste quand la posture change. Les premiers jalons commerciaux sont posés avec un calendrier, des tarifs et des certifications qui ancrent le projet dans le réel.
Un financement express
Plusieurs millions de dollars et des milliers de soutiens ont propulsé l’Omni dans la catégorie des campagnes les plus rapides de l’été, selon la communication officielle relayée par la presse spécialisée. Dans la foulée, la précommande s’ouvre aux États‑Unis et au Canada avec des prix d’appel et une fenêtre clairement annoncée, tandis que le reste du monde reste adossé au financement participatif.
La prévente court du 23 septembre au 20 octobre 2025, avec un tarif d’entrée fixé à 848 dollars aux États‑Unis et 1 292 dollars au Canada, assorti d’une remise de paiement et d’un lot de cadeaux de lancement. Les premières expéditions américaines débutent le 20 octobre, quand l’Europe devra continuer de vérifier frais et délais via la campagne active.
Une ergonomie vivante
Le cœur de l’Omni repose sur un mécanisme SyncroLink qui relie têtière, dossier, accoudoirs et assise pour que la chaise accompagne la trajectoire du corps, de l’appui avant à l’inclinaison prolongée. La structure annonce environ soixante articulations et quatre paliers d’angle à 105°, 120°, 135° et 160° pour alterner concentration, travail prolongé, détente et étirement contrôlé.
Le dossier « Bionic FlexFit » multiplie les panneaux flexibles pour suivre la courbure de la colonne, pendant qu’un module ErgoPulse motorise la zone lombaire afin de stabiliser la posture lors des transitions. La marque met en avant la capacité à absorber des gabarits jusqu’à 130 kilogrammes et recommande de courtes sessions d’étirement à 160° pour relancer la circulation.
Comme pour tout produit issu du financement participatif, la tenue dans le temps, la cohérence du service après‑vente et la stabilité des lots de production seront les véritables juges à la livraison. À court terme, l’Amérique du Nord bénéficie du canal de précommande et d’un calendrier précis, quand l’Europe doit encore transiter par la campagne active et anticiper les paramètres d’importation.