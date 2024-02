Attention, cette application de contrôle à distance vient de se faire hacker

AnyDesk, un logiciel de prise en main à distance, est une véritable bouffée d'air frais pour ceux qui travaillent à distance. Sa facilité d'utilisation et sa réactivité sont des atouts majeurs qui rendent le travail à distance plus fluide et efficace. Disponible en téléchargement dans sa dernière version, AnyDesk est compatible avec Windows, Mac, iOS et Android, ce qui le rend accessible à un large éventail d'utilisateurs.