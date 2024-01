Google Chrome commence bien l'année en corrigeant un bug critique

Comme d'autres failles zero-day, CVE-2024-0519 peut également permettre l'exécution de codes malveillants à l'insu de l'utilisateur, dans ce cas par le biais d'une autre potentielle faiblesse. Ce qui n'est guère rassurant, puisque des acteurs malveillants en auraient déjà tiré parti depuis le début de l'année.

Google ne nous a pas encore informés de l'impact de cette vulnérabilité, et il faudra encore patienter avant d'en savoir plus. « L'accès aux détails des bogues et aux liens peut être restreint jusqu'à ce qu'une majorité d'utilisateurs soit mise à jour avec un correctif », a expliqué la firme. « Nous maintiendrons également ces restrictions si le bogue existe dans une bibliothèque tierce dont dépendent d'autres projets, mais qui n'a pas encore été corrigée. »

En 2023, Google Chrome a reçu huit correctifs de ce type. On peut donc dire que 2024 démarre sur les chapeaux de roue pour le navigateur, et rien de tel qu'un bon antivirus pour vous aider à passer une année un peu plus paisible.