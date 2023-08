Êtes-vous prêt pour des mises à jour hebdomadaires de Google Chrome ?

D'autant plus que le projet Chromium est open source, ce qui signifie que son code peut être consulté à tout moment. « Cette ouverture présente l'avantage de pouvoir tester les correctifs et de découvrir les bogues », explique Google, « mais elle a un coût : des acteurs malveillants pourraient profiter de la visibilité de ces correctifs et développer des exploits contre les utilisateurs qui n'ont pas encore reçu le correctif. »

Ainsi, entre la version bêta et la version stable, il peut y avoir un délai assez long laissant aux pirates le temps de s'adapter et de tirer profit d'une faille après l'apparition d'une mise à jour, et surtout son déploiement chez l'ensemble des utilisateurs. « Lorsqu'un bogue de sécurité de Chrome est corrigé, le correctif est placé dans le dépôt public du code source de Chromium », précise Google. « Le correctif est alors accessible au public et peut être découvert. » L'augmentation de la cadence devrait permettre de publier les mises à jour 3,5 jours plus tôt en moyenne, ce qui rendra la vie un peu plus difficile aux acteurs malveillants.

Mieux encore, elle devrait avoir un autre effet positif, selon le géant américain : « En envoyant des mises à jour stables chaque semaine, nous nous attendons à ce que le nombre de mises à jour non planifiées diminue, car nous en enverrons plus fréquemment. »