Des chercheurs français ont mis au point un outil permettant de détecter n’importe quel malware

Ce lieu de recherche intégralement dédié à la cybersécurité se charge de stocker les programmes malveillants qui sévissent sur le Web. Une équipe, composée d'une douzaine de chercheurs, s'évertue alors à analyser ces derniers, afin de comprendre leur fonctionnement, mais aussi d'identifier plus rapidement et plus efficacement les éventuels variants à venir.