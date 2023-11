La notion de vie privée change-t-elle de génération en génération ?

Lorsque l'on est né déjà presque entouré d'écran et biberonné au numérique, on peut, en effet, s'attendre à ce que les perceptions inhérentes au numérique évoluent. Si l'on s'attarde sur celles de la génération Z (personnes nées entre 1996 et 2010), elles sont radicalement différentes de celles des plus âgés. Sur la question de la vie privée, des recherches récentes menées par Malwarebytes explorent intelligemment ce changement de dynamiques. Des évolutions qui soulèvent des questions cruciales. Tant sur le plan de l'utilisation des outils de cybersécurité comme les logiciels antivirus que sur celui des préoccupations spécifiques de la génération Z quant à leur vie privée dans la sphère numérique.